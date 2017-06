Al menos 12 muertos por un incendio en Londres

LONDRES, 15 (AFP-NA). - El gigantesco incendio declarado en la noche del martes en una torre de 120 viviendas sociales de Londres causó al menos doce muertos y sumaba el miércoles críticas de los residentes por la gestión deficiente del inmueble. "Puedo confirmar que murieron 12 personas" pero "desgraciadamente me temo que el saldo aumentará", declaró Stuart Cundy, comandante de la Policía Metropolitana londinense. Muchas personas siguen desaparecidas, advirtió.Un anterior balance daba cuenta de seis fallecidos. Setenta y ocho personas fueron hospitalizadas, de las cuales 18 estaban en estado crítico. Sobrevivientes de la tragedia dijeron haber visto a gente cayendo o saltando desde la torre residencial de 120 departamentos y 24 pisos.Otros testigos relataron cómo la gente dejaba caer a sus hijos desde las ventanas para intentar, en un gesto desesperado, salvarlos. "Escuché gritos por todos lados y vi gente saltar desde las ventanas. Las llamas devoraban la torre. Era un horror", contó a la AFP Khadejah Miller que vive en un edificio aledaño y que fue evacuado por precaución. Después de unas 16 horas, quedaban focos del incendio en el interior, mientras que la torre, construida en 1974, estaba completamente calcinada.Los bomberos consiguieron llegar a la zona más alta y utilizaron drones para examinar las plantas superiores. La jefa del departamento de bomberos de Londres, Dany Cotton, descartó la posibilidad de que se derrumbe y precisó que un equipo de ingenieros inspeccionaba las fundaciones.SIN SORPRESAAún se desconocen las causas del incendio. Pero las críticas comenzaron a escucharse entre los residentes que denuncian la insuficiencia de la empresa responsable de la gestión del edificio y de las autoridades locales. Un "90% de los residentes firmaron a fines de 2015 una petición quejándose por la mala gestión de la empresa responsable del mantenimiento del edificio. El administrador me amenazó personalmente", lamentó David Collins, presidente de la asociación de residentes de la torre hasta octubre pasado. "Escuché que algunas alarmas de incendio no funcionaron, no me sorprende. Estoy consternado, mortificado, pero no sorprendido", agregó, interrogado por AFP.Collins también señaló la responsabilidad de Borough (municipalidad) del barrio de Kensington y Chelsea. "Les informamos de nuestras preocupaciones y pedimos una investigación independiente pero no nos escucharon", lamentó. Según documentos difundidos en internet un colectivo de residentes se había quejado en varias ocasiones estos últimos años del estado del edificio y de los posibles riesgos de incendio."Nadie quiso hacer caso a todas nuestras advertencias, una catástrofe como esta era inevitable", publicó en su blog el Grupo de Acción de Grenfgell luego de la catástrofe. Nana Akuffo, habitante de una torre vecina, estimó que esos problemas "se habrían solucionado" si se tratase del barrio chic de Knightsbridge. Según varios residentes los trabajos de renovación del año pasado podrían haber favorecido la propagación del fuego, extremadamente rápida.Gavin Barwell, el nuevo jefe de gabinete de la primera ministra Theresa May y exministro de vivienda, fue acusado por el diario sensacionalista de izquierda The Daily Mirror de haber cajoneado un informe de hace varios años que señalaba el riesgo de incendio en edificios como la torre Grenfell. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, declaró que estos testimonios plantean "preguntas que esperan respuestas".Un portavoz de Downing Street declaró que May estaba "profundamente entristecida por la pérdida trágica de vidas en la torre Grenfell". Varios sobrevivientes lamentaron que se les haya aconsejado permanecer confinados en sus departamentos.