Se jugó el Grado 3 en Rafaela

El pasado fin de semana se disputó el torneo Nacional Grado 3 en nuestra ciudad, con la organización de 9 de Julio y también con actividad en el Club Atlético. Fue para las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16.El esperancino Francisco Gay fue campeón en la categoría mayor. En su camino al titulo venció a dos rafaelinos: Marco Kalbermatten por 6-1 y 6-2 y luego en cuartos de final a Federico Zeiter, de La Cañada, por 6-3 y 6-4.Zeiter y su compañero Luca Nari, de San Francisco, fueron finalistas en dobles donde cayeron ante justamente Gay y Bossio (El Trébol). El resultado fue 6-4 y 6-2.En la final de singles, Francisco Gay venció a Luca Nari por 1-0 y abandonó por lesión.En la categoría Sub 12 fue campeón su hermano Bernardo Gay ante Grasso (Córdoba) ganando la final por 6-2 y 6-0. De Rafaela intervino Mateo Oggero (Atlético), que pasó la primera ronda ante Manuel Martinengo por 7-5 y 6-1. Luego perdió en segunda ante Cristian Fladung Zender por 6-1, 5-7 y 6-3. En dobles junto a Tadeo Ramírez (San Justo) cayeron en semifinales frente a Bernardo Gay – Facundo Grasso (Esperanza – Córdoba) por 6-3 y 6-2.En Sub 14, la prueba individual se definió entre santafesinos con el triunfo de Agustín López sobre Nicolás Fertonani por 6-4, 2-6 y 7-6. El representante local Francis Willener fue vencido en la ronda inicial por Mateo Bonelli (El Trébol) 6-4 y 6-4.En damas se jugó en 12 y 14 años. En la primera categoría se impuso Paulina Farchetto (Freyyre) y fue segunda Juliana Auce (Esperanza). En 14 J. Beltramino le ganó la final a C. Aiassa por 6-0 y 6-3.El certamen contó con el apoyo de la Comisión Asesora Municipal de deportes de la Municipalidad de Rafaela.