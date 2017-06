El Sistema de Estimaciones Agrícolas anunció un progresivo aumento de la temperatura y la nubosidad a partir de hoy, con una baja inestabilidad climática con mediana probabilidad de precipitaciones de baja intensidad, lloviznas y altos porcentajes de humedad.Situación que cambiaría el domingo 18 y hasta el próximo martes, con la entrada desde el sector sur de un centro de alta presión generando condiciones de estabilidad climática, con días soleados, alguna nubosidad, brusco descenso de las temperaturas mínimas próximas a los - 2 y - 1º C generando altas probabilidades de heladas.Las temperaturas medias diarias fluctuarían entre mínimas de - 2 y 23º C y máximas de 12 y 31º C.