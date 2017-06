Concejo: el CEPLA y el Presupuesto Ciudadano

En la sesión de esta noche, se tratarán cuatro temas, entre los que figura el pedido de informes del PRO en donde preguntan acerca de la capacitación del personal que trabaja en el CEPLA. En tanto, también consensuaron la posibilidad de que se haga otro pedido de informes para saber el estado de la obra.En diálogo con LA OPINION, el concejal del PRO, Hugo Menossi, destacó que "queremos saber cómo vienen los trabajos mientras se hace la obra. Cuánto falta para que se termine, y otras cuestiones más que tienen que ver con esta demora", dijo Menossi.Otro tema importante que se analizará será el estado de las obras que estaban contempladas para el Presupuesto Ciudadano. A propósito de esto, el concejal dijo que "hay varios que no se están haciendo y la plata en el Presupuesto se recauda. Tiene un monto destinado, y no se hace. Y estamos hablando que en el 2015, cuando esto se llevó a cabo, las tormentas vinieron después. Y siempre se pone como excusas las tormentas", dijo en relación a las demoras. Y agregó: "se hace política con estas cosas y la gente te pregunta qué pasa que no se hacen las obras", dijo el edil.Además, se debatirá sobre la Campaña Solidaria Leer y Compartir, pedido presentado por los concejales del Partido Frente Progresista Cívico y Social s/ Declarar de Interés Municipal, que también hicieron llegar un pedido de informe por el destino de la leña recolectada por el Municipio. En tanto, también se tratará la semaforización de Maggi y calle Aconcagua, como así también la de Sarmiento y Pueyrredón.