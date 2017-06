Cómo "fabricar" nuestros propios jardines verticales

Ahora que esta tan de moda recuperar y reciclar los objetos que nos rodean, me pareció una buena idea contarles lo que estuve armando estos últimos días para que vean que no es tan difícil y que cualquiera con un poco de ganas, imaginación y buen gusto puede construir su jardín vertical que implica aprovechar muy bien los espacios disponibles y, en cierta medida, salir de lo tradicional.Entonces les voy a contar cómo se arma un macetero de pallets que es apto para infinidad de especies. Yo los he armado con especies de sombra, otros con especies de pleno sol y otros con aromáticas; pero también me han mostrado con flores de estación (en mi caso lo he hecho con caños plásticos) y hasta con especies hortícolas... como podrán darse cuenta todo vale...PASOS A PASO1. Conseguir los pallets, en el caso que sean los finitos necesitará dos para armar un macetero porque deberá juntarlos; pero si son de los gruesos con uno es suficiente.2. Clavar y desclavar las tablas según sea necesario como para ir armando los contenedores.3. Clavar tablas en la parte de la base de cada uno de los contenedores como para darle un fondo y lo mismo a los costados para contener la tierra. No es necesario realizarle agujeros de drenaje ya que la pequeña separación que queda entre tabla y tabla será suficiente para escurrir el exceso de agua.4. Preparar los plantines que queremos plantar. Si son muy poco profundo los contenedores será necesario ir armando las plantas de gajo en caso contrario se puede utilizar plantines; a veces le tenemos que recortar un poco la tierra de abajo siempre cuidando de no dañar las raíces.5. Tener a mano el sustrato que vamos a utilizar, será una buena opción hacer una mezcla de tierra fértil, compost y humus de lombriz.6. Antes de colocar el sustrato repasar todos los clavos de manera de asegurarnos de que todo haya quedado bien y si podemos le damos una mano de aceite de lino para proteger la madera.7. Colocar el sustrato e ir plantando y así nuestra plantera habrá quedado terminada.8. Regar por supuesto como siempre que plantamos y acomodar nuestra nueva plantera en el lugar adecuado según las especies que hayamos elegido. Tener en cuenta de que como la cantidad de sustrato es mínima y las temperaturas vienen en aumento, habrá que controlar muy bien los riegos.ALTERNATIVAOtra manera de armar jardines verticales es comprando en el vivero unos sobres de media sombra que vienen de distinto tamaño y forma.1. Clavar el paño en la pared con Fisher y tarugos de manera que quede bien estirado y en el lugar deseado.2. Elegir las plantas a colocar teniendo en cuenta las mismas consignas que en el anterior (sol, media sombra, tamaño del sobre, etc.)3. Preparar un buen sustrato mezclando tierra fértil con enmienda.4. Comenzar a colocar los distintos plantines de abajo para arriba e ir rellenando con la tierra.5. Regar muy lentamente de manera que el agua sea absorbida por la tierra sin producir derrames que ensuciaran las paredes.6. Rellenar nuevamente con el sustrato.7. Observar qué bello queda.Espero les haya gustado la idea y por favor pónganse a reciclar no se imaginan lo bello que queda y le darán un toque moderno al lugar...Hasta el próximo jueves en esta misma columna, María Paula.