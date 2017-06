En la Provincia serían 40 mil las pensiones por invalidez

La decisión del gobierno nacional de recortar las pensiones graciables a las personas con invalidez despertó un masivo rechazo y, consecuentemente, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, aseveró que se revisará la medida. A propósito, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Marc, aseveró que no se dispone del número de este tipo de pensiones que se brindan en la provincia porque “es una base de datos nacional”.“Sabemos que el universo de pensiones por discapacidad es cerca de un 1.500.000 en todo el país. No tenemos garantizadas cuántas son en la provincia, como tampoco sabemos con certeza cuántas son las bajas dadas en nuestra provincia”, esgrimió el funcionario en declaraciones a LT10. No obstante, se estima que serían unas 40 mil las pensiones correspondientes a Santa Fe.Habida cuenta de la situación, Marc solicitó que las personas afectadas se acerquen a las distintas reparticiones del área de Discapacidad a los efectos de formular una base nominal y “poder plantear los casos ante la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad”.