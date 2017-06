Kevin Acuña, nuevo refuerzo

El lateral derecho Kevin Acuña, que quedó libre de Atlético de Rafaela, se transformó en las últimas horas en nuevo jugador de 9 de Julio para la próxima edición del Federal B que por el momento se pondría en marcha el 9 de julio próximo. El jugador correntino, que tuvo mucha participación en la Reserva de la Crema, llegó a un rápido acuerdo con la dirigencia juliense, que juntamente con el cuerpo técnico que encabeza Maximiliano Barbero, continúan en la búsqueda de un nuevo arquero, recordando que se desvinculó Danilo Palacios. Por el momento, Julián Maina es el único arquero que está a disposición del DT para el debut del domingo en Santa Fe ante Cosmos por la Copa Santa Fe, ya que Ignacio Goyén está desgarrado y tiene para 3 semanas de recuperaciónAl mismo tiempo, continúan llegando a prueba jugadores para ser observados, ya que se necesitan algunos volantes más y un media punta. En este sentido, el que llegó ayer fue Alexis Mansilla, un volante central que proviene del Deportivo Tacural y que se suma al mediocampista Juan Martini y el media punta Rodrigo Cáceres, quienes se sumaron el lunes. En tanto, el delantero Gonzalo Cena, que se había alejado del club por cuestiones económicas, no arregló su préstamo con Tiro Federal de Morteros y existiría una chance de que pueda seguir en la institución, aunque las partes están aún muy alejadas. Por otro lado, desde hace un tiempo existen conversaciones con Hugo Góngora, el volante de Libertad de Sunchales que estuvo en el León hace un par de temporadas, para ver si puede retornar al “9”, lo que sería una buena incorporación para el equipo.Por su parte, la Comisión Directiva del Club 9 de Julio informa que según lo dispuesto por el nuevo estatuto, convoca a una Asamblea Extraordinaria para el jueves 29 de junio a partir de las 19 horas, donde se tratarán temas importantes: uno será la aprobación y constitución de la Fundación Juliense y la locación-alquiler del salón social donde actualmente funciona el boliche bailable Mr. Loco, que desde hace casi un mes ha cerrado sus puertas por no ser redituable. En este sentido, hay muchas quejas por parte de hinchas y asociados julienses para que ese lugar sea utilizado como una función social y que no sea alquilado a terceros con la idea de darle otro tipo de utilización.