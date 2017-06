Pullaro entregará móviles a localidades del Nodo Rafaela

Mañana viernes 16, el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, estará en la ciudad de San Cristóbal y luego en Ceres, para entregar nuevas camionetas Pick up y motos 0 km, para distintas localidades y delegaciones de la Guardia de Seguridad Rural "Los Pumas", como serán Suardi y San Guillermo, además de Ceres y San Cristóbal, entre otras.En la oportunidad se procederá además a la creación del Comando Radioeléctrico UR XIII y la habilitación del Area de Investigación de Violencia de Género Sexual y Familiar en la ciudad de Ceres, que funcionarán en la Comisaría 2ª de la UR XIII.Según la agenda prevista, a las 11, Pullaro y el senador Felipe Michlig estarán en la ciudad de San Cristóbal, en donde compartirán un acto junto al intendente Horacio Rigo, el presidente del Concejo Carlos Cattáneo, el jefe de la UR XIII Fabián Forni, el director Región IX de Educación Marcelo González, entre otros.Allí, frente al edificio de la Jefatura, se entregarán pick up 0 Km para Comisarías de la Zona Este, y una para la Guardia "Los Pumas" de Huanqueros.A las 16:30, en la ciudad de Ceres frente al edificio de la Comisaría 2ª estarán entregando junto al titular de la UR XIII y autoridades locales, Pick up 0 Km para Comisarías de la Zona Oeste -entre ellas una para la Comisaria 2ª de Ceres y 2 motocicletas para patrullaje-, y una Pick up O Km para la Guardia Rural "Los Pumas" de San Guillermo.