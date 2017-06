Postergan el inicio del juicio a Los Monos

El juicio más esperado seguirá pendiente un tiempo más, ya que el juez de sentencia Ismael Manfrín resolvió este miércoles posponer el inicio del proceso oral a los integrantes de Los Monos, que debía iniciarse el próximo miércoles 21 de junio.El magistrado, quien presidirá el tribunal encargado de juzgar a 23 miembros de la banda de Las Flores por una asociación ilícita dedicada a cometer distintos tipos de delitos, explicó que la suspensión es para se que pueda incorporar material probatorio.Manfrín señaló en su dictamen que “corresponde disponer la postergación del inicio del juicio oral por no haber concluido a la fecha la instrucción suplementaria, ello hasta tanto sean practicadas las diligencias faltantes”, publicó el portal Rosario3.Se trata de pruebas que fueron admitidas hace algunas semanas por el camarista Daniel Acosta, quien hizo lugar –parcialmente– al pedido de los abogados defensores de debatir en el juicio la conducta del juez instructor de la causa, Juan Carlos Vienna, entre otras.Manfrín además tomó nota de la presentación de la defensa de los acusados, entre ellos Ramón Machuca, alias "Monchi" Cantero, quienes reclamaron unificar los procesos para no tener que realizar un juicio oral ahora (contra Ariel Cantero padre y Ariel Cantero hijo, o Guille, entre otros) y después tener que afrontar un proceso similar (con similares acusaciones y testigos) contra Monchi Cantero.Por eso, el juez indica en su fallo que “siendo inminente entonces su elevación a juicio” (por la imputación de asociación ilícita contra Machuca) se informe cuando eso ocurra “a los fines de evaluar el juzgamiento conjunto en la misma audiencia de debate oral a realizarse dentro de los presentes”.La demora en la investigación contra Monchi Cantero tiene una causa concreta: el joven estuvo prófugo de la Justicia durante tres años. Sin embargo, el 6 de junio se cumplió un año de su detención. Para sus abogados hubo tiempo para completar el trámite de elevación a juicio. De hecho, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy presentó esa requisitoria y el juez Manfrín no descartó unificar ambos procedimientos.