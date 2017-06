Construirán la ciclovía a Bella Italia con dinero de Provincia

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - "Es una mañana de muy buenas noticias. Para todos aquellos agoreros que dicen que el martes 13 es mala suerte", dijo el Presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede. Razón no le faltaba: ayer no solo se cerró el acuerdo con los dueños de las tierras para que la Universidad Nacional de Rafaela tenga su campus (ver aparte), sino que también se confirmó un viejo anhelo: la construcción de una ciclovía que vincule a nuestra localidad con la vecina Bella Italia.

"La semana pasada recibí en mi oficina la visita de vecinos que viven en Bella Italia, aunque los conozco del Villa Rosas. Me pidió si nos podíamos encontrar para charlar por el tema de la ciclovía. Vinieron 4 vecinos. Estaban desilusionados: ya no sabían a qué puerta golpear, porque es mucha la gente que va de Rafaela para allá a trabajar, como a la inversa y el tránsito por la ruta es sumamente peligroso. Y me decidí a generar una reunión, que se concretó esta mañana (por ayer)", dijo Bonafede, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Lo llamé al senador Alcides Calvo, que rápidamente me dijo que vendría. Llamamos también al Presidente Comunal de Bella Italia y le comenté esto a Luis Ambort, que ya tenía un proyecto", relató Bonafede.

Recordemos que a comienzos de este año legislativo, el PRO había presentado un proyecto de ordenanza en donde planteaba, justamente, la construcción de esta ciclovía. Hace un mes, recibieron la visita de Luis Ambort, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, quien le mostró a los ediles un anteproyecto. En aquel momento, el funcionario había anticipado que tomaría algunas sugerencias que le habían entregado los ediles, reformaría el proyecto y lo presentaría ante Vialidad Provincial.

"Creo que se juntaron los astros", ponderó Bonafede. Es que se está negociando la continuidad de la concesión del Corredor Vial Nº 9, que vence el próximo 9 de agosto. "Tuvieron una reunión el lunes por la noche. Y ahí se acordó de palabra -ahora hay que ponerlo por escrito y lo deben firmar los integrantes del consorcio- una serie de obras que hará Vialidad Provincial, entre las cuales se encuentra incluida la ciclovía", dijo el Presidente del Concejo.

De acuerdo a lo comentado, la obra se iniciaría sobre el lado sur de la ruta 70 (del lado del Balneario) hasta que termina el Paseo del Este. En ese lugar, está previsto que se construya un derivador hacia el tránsito pesado, por calle Tettamanti. Allí se produciría un cambio de mano de la ciclovía, que pasaría hacia el norte. Recordemos que ya hay una ciclovía construida en Bella Italia, que se encuentra justamente en ese sector, posibilitando la conexión. El diseño sería similar a lo que pasaría en la ciclovía de Vieytes-Marchini, que cambia de mano en calle Constitución.

"Luis Ambort nos estuvo presentando los planos y croquis del proyecto. Estuvieron presentes los vecinos que estuvieron la semana pasada y nos llevamos una grata sorpresa", completó Bonafede.

Vale destacar que desde hace dos décadas, en el Concejo Municipal se presentaba pedidos reiteradamente, en especial, lo hacía Don Luis Peretti. Incluso, en 2005, se había aprobado una ordenanza (la Nº 3833, aún vigente) que obligaba a una empresa a entregar materiales para esta obra. Sin embargo, se hicieron otras redes.

Hace algunas semanas, vecinos de la localidad cercana ataron un cartel de un alambrado, preguntándose "¿Para cuándo la ciclovía a Bella Italia?". Si se concreta lo anunciado, no faltaría mucho.