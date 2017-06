La CEPAR se prepara para protagonizar la “Expo Rural”

La Cámara de Empresarios Proveedores del Agro realizó distintas gestiones con el objetivo de apuntalar la próxima edición de la Expo Rural “Rafaela y la Región”, a desarrollarse en el próximo mes de agosto. Desde inicios de este año la CEPAR viene fortaleciendo sus relaciones con la entidad agropecuaria y programando acciones conjuntas, que propicien mejores condiciones durante la próxima muestra.Sobre esta vinculación y sobre el momento que atraviesa el sector dialogamos con el presidente de la cámara, Diego Castro (gerente general de Remonda Castro), quien graficó las buenas perspectivas que tiene el rubro: “teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, que a esta altura nos estábamos reuniendo con las entidades bancarias para ver cómo íbamos a hacer porque se anunciaba una ola de cheques rebotados. Ahora venimos de una Agroactiva en la que se respiraba un aire de mucho negocio, otro ánimo, los bancos predispuestos a apoyar. Repito siempre lo mismo, pero si no tenemos los bancos dándonos una mano, con tasas competitivas, no hay manera de vender nuestros productos, que hoy son una inversión grande para el productor”.Además profundizó al respecto manifestando que “desde lo climático, si bien arrancó el año bravo, hoy estamos bien. La gente ve buenas intenciones por parte de los gobiernos, se respira otro aire entonces se animan todos a arriesgarse más, a tomar decisiones. Hay muchas cosas distintas. Después complicaciones vamos a tener siempre y nunca existe el ideal, es complejo lograr que las tres actividades, agricultura, ganadería y lechería, estén bien.”Respecto de los encuentros que mantuvieron con representantes de la Rural, Diego expresó que “tenemos mucha fe este año y con la CEPAR estamos trabajando juntos desde marzo. Tuvimos una aceptación bárbara y eso se lo agradecemos y valoramos a Pedro (Rostagno) y a Marta (Bessone). Nos juntamos y les dejamos una carta escrita con 10 puntos que creíamos que podían ayudar a hacer mejor la Expo, humildemente. A la semana nos llamaron y nos hicieron una devolución punto por punto y con muy buenas propuestas. Estamos cerca de cerrar una charla el día jueves con un disertante de gran calidad, muy interesante. Hablamos por el tema de estacionamientos”Sobre los alcances de las gestiones conjuntas con la Rural informó que “estamos hablando con algunos bancos para ver si podemos tener alguna condición especial, parecida o similar a Agroactiva o Expoagro, y ya nos tiraron la chance que podría darse. Está casi concretado que podría haber un beneficio especial para aquellos que cierren negocios en la Expo. Pueden parecer cosas pequeñas pero de eso se trata cuando se trabaja juntos, en lugar de quedarte del lado del espectador y criticar una vez que termina la Expo, como pasaba otros años, decidimos hacer lo contrario. Nos anticipamos y realizamos la propuesta de trabajar juntos”.Ambas entidades articularon esfuerzos y se encuentran gestionando ante las autoridades de la sucursal local del Banco Nación para que la ExpoRural de Rafaela tenga el mismo tratamiento en cuanto a las bonificaciones de tasas para todos los certificados que se puedan emitir dentro del marco de la exposición como se da en las muestras mencionadas.Cabe recordar que en la última edición de ExpoAgro celebrada en marzo último, el BNA presentó la línea “Nación Campo” destinada a productores agropecuarios MIPyMEs para financiar la adquisición de bienes de capital de origen nacional nuevos, o de origen extranjero nuevos cuando no exista oferta local de dicho tipo de bienes, con un plazo de hasta 5 años y con una bonificación de tres puntos para los tres primeros años, a cargo del Banco. A esta podrán adicionarse 2,5 puntos a cargo de los fabricantes con convenio, alcanzándose así una tasa de 11,5%, con una bonificación de un 1% hasta operaciones de $ 1.000.000, a cargo del Ministerio de Agroindustria.Finalmente Castro expresó su apoyo a las gestiones que está realizando la entidad agropecuaria en otras direcciones. “Nos han comentado que desde la Rural se está trabajando para que empresas importantes del sector agropecuario que son de Rafaela, industrias y comercios, vuelvan a tener presencia en la Expo. Hay empresas de mucho peso que tienen que estar. Ojalá que tengan éxito también con eso”, cerró el responsable de Remonda Castro.