Todo acordado por el predio de la UNRaf

Los concejales también recibieron el OK de la familia Lorenzatti. El lunes, habían recibido el visto bueno de los Bruno. Ahora, solo queda escribir los acuerdos verbales para que suba el proyecto y que lo debata el Concejo en el recinto.

En la mañana de ayer, los concejales recibieron la visita de los representantes de la familia Lorenzatti, uno de los dueños de los terrenos que forman parte de acuerdo con el Municipio para que la Universidad Nacional de Rafaela pueda acceder a su campus universitario.

De acuerdo a lo que confirmó el Presidente del Cuerpo Legislativo, Silvio Bonafede, se lograron salvar las últimas dudas y ahora está todo dado para que el Departamento Ejecutivo Municipal ponga en papel lo acordado de palabra, y suba el proyecto al 6º piso para que los concejales lo aprueben.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Bonafede indicó que "tanto la reunión de ayer con la familia Bruno con la Familia Lorenzatti fueron positivas. Se salvaron todas las dudas y hubo acuerdo". Comentó que estuvo presenta la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, la escribana Jorgelina Bassano, junto a los representantes de la familia.

"Ahora estamos abocados a la redacción del acuerdo verbal, para que finalmente se firme y el Ejecutivo suba la ordenanza. Creo que es una muy buena noticia", señaló el médico.

Con respecto a los Lorenzatti "quedaba una duda con respecto al paso de la zona rural a lo urbano, que fue evacuado a partir de lo que dijo la escribana Bassano".

Las principales modificaciones al acuerdo al que ya habían alcanzado desde el Ejecutivo se dio con la familia Bruno. "Ellos ayer aceptaron la posibilidad de donar 1.6 ha para que haya un denominado 'centro cívico', es decir, un espacio en donde haya una escuela, un destacamento policial y un centro de salud, como así también un espacio verde. Se consensuó ya la ubicación del lugar. Además, se consensuó correr el límite urbano cada 10 años, siempre y cuando esté consolidado, es decir, urbanizado, en un 70% lo que ya se había habilitado. Si no se dan las dos condiciones, no se corre la línea urbana", dijo Bonafede.

Con respecto a los tiempos, Bonafede indicó que "en dos o tres sesiones lo estaremos votando". ¿Existe la posibilidad de alguna extraordinaria? "Si no llegamos antes del receso, es probable que sí", confirmó el presidente del Concejo.