Pancho Trinchieri encabeza la lista de concejales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Quienes comenzamos a tratar a Oscar Pancho Trinchieri en 1991, cuando tras la infausta noticia del deceso de su padre, impulsado quienes integraban el Partido Acción Vecinalista Sunchalense, decidió lanzarse a la arena política y hacer propia la campaña dejada trunca por Aldo, al fallecer; no imaginábamos que 26 años después - tras haber sido Intendente y funcionario provincial- debiésemos entrevistarlo para una nueva incursión en la política, en este caso aspirando a acceder a una banca en el cuerpo colegiado local.

En la presente semana nos concedió una entrevista en la que destacó recordar a esta Agencia por haber estado desde el primer momento y manifestó que " nosotros asumimos en el '91, por la desaparición del viejo Aldo, que todos conocemos, y después volvimos a ganar en '95, '99, en 2003 perdí frente al actual Intendente, en 2007 me presenté y volví a ganar, así que son cuatro períodos".

Al señalársele que debuta en esta aspiración política porque pasa a otra forma de actuar, que es legislar, puso de relieve que " es un nuevo desafío que lo vivo con las mismas expectativas que en su momento me generó el Ejecutivo, obviamente que con un contexto diferente en cuanto al tiempo pasado, la experiencia que uno ha ido haciendo a través de la función pública, para lo cual creo que puede ser un valor en positivo para si me toca ocupar una banca en el Concejo Municipal, trataremos de buscar un equilibrio, creo que el gran déficit que tiene hoy nuestro Concejo Municipal es que como dicen en la calle es una escribanía, en el sentido en que no existe un debate amplio, abierto; siempre con el afán de enriquecer proyectos, nunca poner palos en la rueda".

Se explayó concretamente en cuanto a un proyecto de ordenanza" en el que se habla de $ 90.000 para la reconstrucción de las calles del centro, uno imagina que es necesario que la gente sepa qué es lo que va a tener que pagar cuando abran el Registro de Oposición, cuáles son las ideas. En un contexto de un escenario tan particular que estamos viviendo con nuestra "madre cooperativa" y todo este tipo de cuestiones, es necesario estar atento a todo este tipo de cosas, hoy es " vox populi" que está cayéndose la cobranza de las tasas, hay mucha incertidumbre y me parece que es el órgano legislativo el que tiene que estar haciendo un fuerte análisis de todos los sectores representados, para lo cual a mí me parece que lo mejor que podría pasarle a los sunchalenses es que haya mejor equilibrio en la representación en el Concejo Municipal.

Reiteró su deseo de que hay mayor pluralidad el el cuerpo legislativo y aseveró que "obviamente me gustaría que me acompañen con el voto, pero más allá de eso creo que cuanto más esté repartido el espacio en bancas de distintas fuerzas político-partidarias van a salir mejores cosas , mucho más rica, obviamente para favorecer a los vecinos, de eso se trata".

Habló de planes concretos como lo es la atención diaria a los vecinos en el Concejo Municipal y " también vamos a establecer un calendario de visitas en los barrios como para acercarnos a los vecinos y ellos nos trasladen sus preocupaciones".

Por otra parte consideró que el partido que representa " sintetiza la voluntad de los sunchalenses por eso tiene tanta fuerza, porque nuestro partido se nutre con gente de todos los partidos políticos, hoy hay una enorme crisis de los partidos políticos. Creo que el grupo de los políticos va alejándose de la gente. creo que los pueblos grandes, como este permite el cara a cara, y que todos sepan qué es de mi vida, qué he hecho, y como yo el resto de los candidatos, creo que en los lugares más chicos se acerca más a la verdadera democracia".

En otro tramo de la entrevista aseveró que " queremos jerarquizar al Concejo, no quiero polemizar con tal o cual concejal, no es el objetivo, pero trataré de hacer, si me toca, de volcar toda mi experiencia y lo que uno pudo haber logrado, luego de 16 años de Intendente y llevarlo al legislativo, será mi objetivo y estoy seguro de que voy a poder enriquecer, sumar, sin palos en la rueda, pero con un análisis y un debate crítico".