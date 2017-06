El próximo 29 de junio son las fiestas patronales de la localidad y aún no se sabe muy bien quien se hará cargo de los actos. Como todos los años la Comuna deja este menester a alguna comisión de la localidad a fin de hacer alguna recaudación para obras que tendrían en mente, aparentemente sería la comisión de la Iglesia pero hasta el momento no hay nada confirmado. Si en cambio fuentes comunales informan que de parte de ellos tienen pensado juegos, inflables para los chicos, mateada, y luego la tradicional chocolateada. Pero además tienen pensado un homenaje sorpresa del que no quisieron dar mas detalles pero aseguran será emotivo e inédito. La fiesta patronal de Palacios se hace en consonancia con la conmemoración del apóstol San Pedro, patrono de nuestra localidad.