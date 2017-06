Adelantos el jueves

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol llevada a cabo anoche se resolvieron los adelantos de la 12ª fecha, penúltima, del torneo de Primera A.Para el día jueves hay tres adelantos confirmados y podría sumarse otro. El puntero Ben Hur visitará a Sportivo Norte a las 21:30 (20 horas reserva), pero aún en caso de ganar no podrá consagrarse porque Unión de Sunchales disputará el domingo su partido frente a Libertad, ya que el Bicho Verde por el Federal A se medirá el viernes con Defensores de Villa Ramallo. Recordemos que BH le lleva tres puntos a Unión.El jueves también jugarán: Florida vs. Dep. Ramona a las 22 hs (20:30 reserva) y 9 de Julio vs. Quilmes, a las 21:30 (20 en reserva). El otro partido que podría jugarse el jueves es Atlético Rafaela vs. Peñarol, en cancha de Quilmes, pero habrá que esperar hasta hoy para confirmarlo, sino irá el domingo con los demás encuentros.