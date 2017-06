Continúa la polémica por los juicios laborales

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, aseguró ayer que la acusación de Mauricio Macri tildándolo de liderar una "mafia de los juicios laborales" es producto del "resentimiento", a raíz de una querella que le ganó en 2000 por "práctica antisindical", cuando el actual Presidente estaba al frente del Correo Argentino y sostuvo que el mandatario "intenta domesticar al Poder Judicial"."Cuando Macri era el presidente del Correo y yo abogado de los trabajadores de Torneos Argentina SA le hice una querella por práctica antisindical y perdió. Tuvo que pagar en el año 2000 una multa de 300.000 pesos. Tal vez eso haya dejado algún resentimiento", sugirió en declaraciones a varias radios porteñas.A su vez, Recalde relacionó la diatriba del mandatario en su contra con una presentación hecha ante la OIT para pedir que en la Argentina "no se ataque al fuero del trabajo"."Jamás fui jefe de una mafia, no lidero ninguna mafia y no soy mafioso. Pero decir esto es caer en lo incontestable, porque no soy autorreferencial. Lo que hay es una actitud mía en defensa del fuero del trabajo que viene siendo hostigado desde hace tiempo", sostuvo el diputado kirchnerista, que agradeció la solidaridad recibida por colegas, abogados, sindicatos y asociaciones civiles .De esta manera, Recalde rechazó los dichos del jefe de Estado, que el pasado lunes había calificado a los juicios laborales como "una mafia que hay que enfrentar" porque "destruyen la generación de empleo futuro", y lo había acusado directamente a él de "liderar un grupo de letrados que hace mucho daño a la Argentina".Por su parte, la CGT volvió a denunciar que el Gobierno "sigue el derrotero de querer imponer una precarización laboral", luego de que el presidente Macri exhortara a enfrentar las "mafias de los juicios laborales" y además se intentara declarar al transporte público como "servicio esencial".EMPRESARIOSEl vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, respaldó los dichos de Macri y aseguró que el sistema de juicio laborales en el país "es perverso". "No quiero hablar de personas, hablo de un sistema. Y el sistema es perverso: ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable", señaló.El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, José Luis Ammaturo, también consideró que "es necesario enfrentar con urgencia la mafia de la litigiosidad judicial vinculada a las contingencias laborales, porque destruye la generación de empleo al tiempo que erosiona a las pymes en general y a las industriales, en particular".En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que "hay abogados y una parte del sistema judicial que están atentando contra la creación de trabajo", ante lo cual afirmó que "en el tema laboral es donde se ve con mayor claridad" la presencia de "mafias".Y el titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, resaltó que las declaraciones de Macri no son "un apriete", sino un "claro mensaje político" sobre "una situación de abusos" que "no da lugar a victimizarse".