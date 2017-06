Marihuana: situación de policía rafaelino

De acuerdo a la fuente, tiene relación a que "la detención del 19 de diciembre de 2014, se debió a la acusación del fiscal sobre que el rafaelino Cristian Hang estuvo implicado en el lugar, y participando en el hecho de Arroyo Leyes. Especialmente en dejar escapar a Alejandro Agüero (principal imputado en la causa) y a otros policías, y permitir que fuera sacada del lugar mercadería destinada a servir de prueba. Esto tiene que ver con el artículo 277 del Código Penal, agravante por la condición de funcionario público y por ser un delito especialmente grave.

PARA EL FISCAL

"Para el fiscal de la causa Cristian Hang concurrió al lugar del hecho evidenciando un accionar clandestino por ser sábado a la noche, y que por conocer todos estos movimientos fue al lugar porque desde allí habían partido comunicaciones radiales (no retransmitidas por la central 911) desde los móviles que daban cuenta de la detención de personal policial, y dado que lo que un móvil policial modulaba en Arroyo Leyes era perfectamente escuchado por todos los móviles policiales en funciones.

"Hang, que estaba en un móvil policial en Santo Tomé (a 30 kilómetros del Arroyo Leyes) concurrió al lugar por ese anoticiamiento y se encontró con Agüero, el comisario Martín Díaz (a cargo de la 8ª Zona de Inspección) y la subcomisario Stella Maris Olivera, jefa de la Comisaría de Rincón a cargo de la subcomisaría de Arroyo Leyes por franco del titular.

"En ese escenario dejaron ir a Agüero y a otros vehículos (un camión) que habría sido reconocido como el del chatarrero Villalba, de Rincón. Con la redacción del acta por parte de Díaz y Hang se perfeccionó el encubrimiento.

"Días después Hang llamó a Olivera a su despacho, y al preguntarle sobre todo los rumores acerca de que el acta no narraba los verdaderos hechos ella contó todo. Después (Hang) la presentó a sus superiores, y ella narró todo lo acontecido. Luego, por algún desacuerdo interno la denunciaron -por los hechos narrados- a Asuntos Internos, para perjudicarla dado que Olivera nunca tuvo el gobierno del procedimiento".

DURANTE LAS AUDIENCIAS

Siempre obedeciendo a la fuente informativa que se contactó con LA OPINION online, durante las audiencias se puso en evidencia que:

* "no hubo comunicaciones radiales desde el lugar del hecho que dijeran que habría personas detenidas ni otros camiones en el lugar del hecho, y que el alcance de las comunicaciones radiales de móvil a móvil en el mejor de los casos y con buen clima, puede rondar los 10 kilómetros".

* "Sí hubo comunicaciones hacia el 911 y del 911 hacia Hang, que solo informaron de un camión secuestrado y que Hang informó por frecuencia que se dirigía al lugar. (Grabado)".

* "Sí hubo comunicaciones telefónicas del 911 al celular de Olivera -con Olivera y Díaz- en la que informan de un camión secuestrado.(Grabado)".

* "Sí hubo una comunicación telefónica de Olivera y un amigo de ella de turno en el 911, a quien ella le cuenta todo lo ocurrido y le dice claramente '...te lo digo a vos nomás bola...' (en evidente desconocimiento de que estaba siendo grabada)".

* "Que desde el lugar del hecho no hubo ninguna llamada telefónica hacia Hang, ni de Hang hacia el lugar del hecho".

* "Todas las declaraciones de los imputados, incluso la declaración testimonial de Olivera, dicen que Hang llegó después de los hechos".

* "El fiscal -en su alegato final- admitió que no se logró ninguna declaración que dijera que Cristian Hang fue informado de los verdaderos hechos acontecidos en el lugar, y que sí tuvieron relación y participación directa en los hechos Díaz, Olivera, y los que arribaron al lugar antes que ella".

* "Que la redacción del acta todas las declaraciones y videos muestran que tuvo tres partes: la de los hechos elaborada por el comisario Díaz; el inventario de papeles secuestrados, tickets de peaje, etc. en la que intervino Hang (quien nunca negó haber colaborado con la redacción del acta); y el recuento de material y pruebas de campo efectuado por personal de la especialidad de drogas".

* "En cuanto al gobierno del procedimiento, quedó claro que reglamentariamente conforme al artículo 7 del Reglamento de Comisarías los jefes de las mismas tienen que asumir personalmente la dirección de los procedimientos. Como quedó claro en el transcurso de las audiencias, Olivera permitió la salida de vehículos y personas del lugar, llamó a los peritos, y los testigos les fueron llevados a ella".

* "Olivera había afirmado haber tenido detenido a Agüero mientras ocurrían los hechos, y que dejó el lugar por órdenes de Díaz. Y que al volver no había nadie. Sin embargo, nunca supo definir cómo detuvo a Agüero y que nadie de los presentes en el transcurso de los hechos mencionó que mientras se desarrollaban los hechos se hubiere detenido a nadie. Incluso, quien era su chofer esa noche dijo que Olivera nunca dejó el lugar de los hechos".

* "El fiscal afirmó que Hang al estar a cargo del procedimiento incluso dispuso el traslado del procedimiento a Jefatura de Policía. Quedó demostrado en el acta y por declaraciones del personal de Drogas, que se trasladó el procedimiento a Jefatura por las inclemencias climáticas, seguridad y comodidad, previa consulta por parte del subjefe de la Unidad Regional I con el secretario del Juzgado Federal".

* "El fiscal afirmó que el andar de Cristian Hang era clandestino un sábado a la noche, pero las pruebas demuestran que resulta normal que los jefes de Orden Público trabajen los sábados a la noche, por ser noche de movimientos pico, espectáculos, etc. Y que no significa andar clandestinamente circular en un móvil identificable con baliza, identificándose por radio con su indicativo de llamada, informando que se dirigía al lugar y con el chofer de turno. Además, el hecho de vestir de civil no altera en nada el estado policial ni la situación de revista".

* "El fiscal afirmó que Hang encubrió a Agüero porque era parte del plantel de numerarios de la 8ª Zona de Inspección, pero el legajo de Agüero muestra que desde agosto de 2013 era parte del numeral de División Personal".

* "Dos de los defensores solicitaron al Tribunal se investigue la figura dada a Olivera como denunciante anónima en la causa, '... que ni remotamente encuadra en la figura del 34 bis de la ley 23737... que ni tampoco le otorga impunidad ...', llamando la atención de uno de los de los defensores que la situación de la persona que figuraba en los papeles secuestrados como chofer del camión, detenido e inmediatamente liberado, declaró que es de la provincia de Buenos Aires pero que consiguió trabajo con ese camión entrevistandose con una persona en una rotonda en Corrientes. Por eso hizo los papeles, pero que nunca trabajó con el camión. Según el defensor, esta persona estaría actualmente detenida en la provincia de Buenos Aires, tras haber sido arrestada por trasladar un cargamento de droga similar al secuestrado en Arroyo Leyes".

"LO MAS IMPORTANTE"

Finalmente, en el aporte informativo puesto en conocimiento de LA OPINION online, se sentencia que "lo más importante es que la denuncia efectuada por Hang y el jefe y subjefe de la Unidad Regional I de Policía de la ciudad de Santa Fe, muestra congruencia con toda la prueba relevada en el transcurso del juicio".