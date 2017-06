Inferiores: La definición del Apertura

El torneo Apertura de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su instancia de definición. El pasado sábado se disputó la décima y penúltima fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela se consagró campeón en Novena y Novena Especial. El resto de las categorías aún no tienen a su ganador.

Vale recordar que finalmente la “Crema” recibió los puntos del partido pendiente de Quinta División con Independiente San Cristóbal. El tribunal de penas se lo dio por ganado (1-0) y a los ‘Diablos’ le descontarán tres puntos de tabla una vez finalizado el torneo.

Repasamos todo lo sucedido, goleadores y lo que se le viene a cada club en Inferiores, como así también en las dos Infantiles que acumulan puntos:



Quinta División: Brown 5 (Axel Arrascaeta, Lautaro Díaz, Joaquín Jaime, Joaquín Varela y Francisco Doleatto) – Ind. San Cristóbal 1 (Santiago Videla), 9 de Julio 2 (Sebastián Acuña y Lucas López) - Ferro 0, Atl. Rafaela 2 (Julián Vera y Lucas Yachini) – Quilmes 1 (Lautaro Castillo), Ben Hur 1 (Elías Salinas) – Peñarol 0, Sportivo 0 – Unión 2 (Gastón Paredes y Rodrigo Barone). Goleador: Joaquín Jaime (Brown), con 9 goles.



Sexta División: Brown 4 (César Berazategui x 2, Gastón Coronel y Gabriel Farías) – Ind. San Cristóbal 1 (Carlos Cardozo), 9 de Julio 1 (Camilo Morgada) - Ferro 2 (Agustín Figueroa y Juan Minora), Atl. Rafaela 8 (Darío Rostagno x 2, Juan Baglione x 2, Héctor Becerra x 2, Lautaro Ocampo y Santiago Rivainera) – Quilmes 0, Ben Hur 1 (Santiago Bertero) – Peñarol 1 (Willians Acosta). A Unión le dieron los puntos ya que Sportivo no presentó la divisional. Goleador: Darío Rostagno (Atlético), con 8 goles.



Séptima División: Brown 0 – Ind. San Cristóbal 1 (Joaquín Escobar), 9 de Julio 0 - Ferro 2 (Leonel Sosa y Matías Clemenz), Atl. Rafaela 6 (Gonzalo Roldán x 2, Ayrton Spinardi x 2, Leandro Buffa y Manuel Grana) – Quilmes 0, Ben Hur 5 (Lorenzo Pons x 2, Mateo Menardi, Tomás Oliva y Juan Cisneros) – Peñarol 0, Sportivo 0 – Unión 2 (Elías Lucero y Santiago Toledo). Goleador: Tobías Seguro (Ben Hur), con 8 goles.



Octava División: 9 de Julio 1 (Esteban Guzmán) - Ferro 1 (Matías Villarroel), Atl. Rafaela 4 (Ignacio Mendoza x 2, Luciano Ojeda y Agustín Bianciotto) – Quilmes 0, Ben Hur 0 – Peñarol 5 (Maximiliano Pandolfi x 2, Nicolás Gallardo, Joaquín Vera y Bruno Vivas), Sportivo 0 – Unión 5 (Lautaro Santa Cruz x 2, Julián Kerk x 2 y Lucas Chacón). A Indp. San Cristóbal le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional. Goleador: Agustín Bianciotto (Atlético), con 8 goles.



Novena División: Brown 2 (Nahuel Sandrone x 2) – Ind. San Cristóbal 0, 9 de Julio 0 - Ferro 1 (Luca Moralez), Atlético de Rafaela 2 (Alex Luna y Kevin Jappert) – Quilmes 0, Ben Hur 2 (Bruno Lampert y Juan Bessone) – Peñarol 2 (Lautaro Rodríguez x 2), Sportivo 0 – Unión 1 (Benjamín Lorenzale). Goleador: Lucas Moralez (Ferro), con 7 goles.



Novena Especial: 9 de Julio 2 (Lorenzo Peretti y Elías Fernández) - Ferro 0, Ben Hur 0 – Peñarol 1 (Nicolás Querini). A Atl. Rafaela y Unión le dieron los puntos ya que Quilmes y Sportivo, respectivamente no presentaron la divisional. Goleadores: Maximiliano López, Alexis Vera y Angel Molinari (Atlético) y Nicolás Querini (Peñarol), con 2 goles cada uno.



Categoría 2005: Ind. San Cristóbal 2 (Facundo Arrieta y Marcos Mussin) – Brown 2 (Thiago Broda y Federico Ramírez), Ferro 1 (Enzo Cardozo) – 9 de Julio 0, Quilmes 1 (Facundo Góngora) – Atl. Rafaela 0, Peñarol 0 – Ben Hur 3 (Franc Hammerschlag x 2 y Tomás Boglione), Unión 4 (Bruno Rivarossa x 2, Santiago Astudillo y Marcos Cardozo) – Sportivo 2 (Nicolás Rodríguez y Máximo Ruata). Goleador: Abraham Veliz (Libertad), 12 goles.



Categoría 2006: Ind. San Cristóbal 1 (Mauricio Mancilla) – Brown 1 (Valentino Rogero), Ferro 0 – 9 de Julio 1 (Mariano Gómez), Peñarol 0 – Ben Hur 1 (Camilo Alberto), Unión 2 (Dardo Blanco x 2) – Sportivo 0. A Atl. Rafaela le dieron los puntos ya que Quilmes no presentó la divisional. Goleador: Tomás Pérez (Atlético), con 14 goles.



Próxima fecha (11º): Unión de Sunchales vs. Sp. Ben Hur, Peñarol vs. Atlético de Rafaela, Argentino Quilmes vs. 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Libertad. Libre: Sportivo Norte.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.