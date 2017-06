"Necesitábamos esta palmadita para seguir"

Las emociones del domingo en el Coliseo del Sur se van terminando y llega el tiempo del análisis más frío. Jorge Chiabotto no hace caso al DNI, que ya dice 60 años, con 18 trabajando en 9 de Julio. Después de una final para el infarto frente a Unión, su equipo se dio el gran gusto de ganar un título local luego de doce años."Lo necesitábamos. Este título es una palmadita para seguir, para cargar las pilas. Venimos armando un equipo nuevo y en el torneo Provincial no se dieron las cosas porque no fuimos regulares. Y lo necesitábamos todos, imaginate que si lo era para mí, mucho más para los jugadores, el grupo de dirigentes, de padres. Para todos", expresó el entrenador juliense a LA OPINION.Entre las virtudes del "9" en el Súper 4 para conseguir el trofeo, mencionó que "conseguimos esa regularidad en el juego. Defendimos bastante bien y el segundo tiempo contra Unión me sorprendió. Estuvimos muy concentrados en los momentos claves", agregando en cuanto a lo ofensivo que "no tenemos una sola vía de gol, está la carencia de no contar con un pívot natural, pero nos pasamos la pelota y jugamos bien".Su satisfacción se potencia porque "desde hace tres o cuatro años, que se fue formando este equipo, vamos mejorando. Es un grupo con la base del club y algún grande que nos da una mano".Dirigir a dos hijos, que además tienen un protagonismo importante como Facundo y Franco, es motivo de consulta en cuanto a su sensación. En ese aspecto, reconoció que "se fue dando todo naturalmente. En el vestuario el grupo tiene una buena relación y así es más llevadero. Quizás alguna vez surja alguna indicación que se pueda relacionar, pero todo es muy natural". Cabe mencionar que, por su forma de encarar el proyecto, Chiabotto dirige siempre, además, alguna categoría menor. En esta oportunidad es U-12.De cara al futuro, el entrenador intentará proyectar de una manera distinta si su equipo juega la Liga Provincial. "En uno o dos meses tenemos que definir para dónde vamos. El torneo es cada vez más profesional y todo dependerá de los recursos".