Un nuevo libro en una semana muy especial

La tercera edición de la Semana del Libro de Rafaela, que se extenderá hasta el sábado 17 de junio en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, fue inaugurada anoche con un acto que presidieron el intendente, Luis Castellano, y los secretarios de Educación, Jerónimo Rubino, de Cultura, María Josefa Sabelloti, y del directivo de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), Matías Aimino. Y además con la presentación del libro "Por lo bajo", de Santiago Alassia, ganador del primer premio del Fondo Editorial Municipal 2016.Las actividades dieron inicio a las 20 con una performance de acrobacias en el Corredor principal, a cargo de estudiantes de la Escuela Municipal de Artes Escénicas, bajo la coordinación de Víctor Fontana. Luego el nutrido grupo de público, funcionarios y escritores, se trasladaron a la Sala IV del Complejo, donde tuvo lugar una breve ceremonia.Tras mencionar a todas y cada una de las instituciones y las personas que hicieron posible esta Semana, el Secretario de Educación destacó que, "este año, la semana del libro se expande y vamos a trabajar no solo en algunas vecinales sino en asentamientos de la ciudad donde vamos a estar llevando talleres literarios y espectáculos". Además, hizo especial hincapié en la colaboración con ERA: "Este año sumamos esfuerzos y por eso tenemos semana del libro y festival de literatura"."¿Por qué necesitamos una semana del libro?", se preguntó el funcionario. "Porque necesitamos más palabras. Entre el mundo que sucede y nosotros hay palabras, cuando las palabras no existen, cuando no podemos expresar lo que nos sucede, o lo que necesitamos, lo que podemos dar, quedamos a merced de los que otros dicen por nosotros. Por eso una semana. Porque necesitamos darle visibilidad a quienes trabajan con la palabra. Por eso vamos a estar acá y vamos a ir a los barrios, por eso convocamos a escuelas primarias y secundarias de la ciudad que nos van a estar visitando", sostuvo."Necesitamos más escritores, más literatura y más lectores. Necesitamos todos leer más. Cuanto más leemos mejor podemos expresar lo que nos está sucediendo", subrayó Rubino.Posteriormente, Aimino resaltó el trabajo armónico y colectivo que se vivió durante todo el proceso de programación del Festival, comprometiendo a las y los presentes "para que nos ayuden con la difusión, para que el evento llegue, ya que hay actividades para todo tipo de público". Además, dejó la invitación "para que traten de participar de la mayor cantidad deactividades posibles. Son dos eventos muy intensos, así que esperamos el acompañamiento de la ciudadanía".Por último, Castellano se refirió al evento como un ejemplo concreto de los resultados "de trabajar coordinadamente y juntos en hacer cosas por la ciudad". Retomando el desafío planteado por Rubino, el Intendente consideró que "un relevamiento que hicimos desde la Secretaría de Educación nos da el diagnóstico de que, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, hay problemas de lectoescritura muy graves. Pensar una ciudad hacia el futuro sin lectura, es pensar una ciudad sin aprendizaje, es pensar una ciudad sin educación y sin valores"."El tema de la lectura pasa a ser el eje central como el gran desafío que tenemos para delante. Además, la Semana del Libro tiene este año un desafío enorme, que es el de salir a los barrios. Ir a buscar esos los lugares donde hace falta llevar la palabra, el libro, ahí ir a buscar", expresó Castellano. Y definió esta propuesta como "un evento educativo", por eso, desafió, "tenemos que intentar romper todas las barreras que encontramos para llegar año tras año ahí donde hace falta que esté la lectura".Sobre el final, Castellano rescató la importancia del Fondo Editorial Municipal "como una política de estado que data del año 83, la cual busca potenciar a los artesanos de la palabra, que son los escritores". En este sentido, "es importante que quienes escriban en la ciudad sientan que el estado les da un lugar para que muestren lo que saben hacer".FONDO EDITORIALEn el corredor del Viejo Mercado ya está funcionado la Feria del Libro, que se irá ocupando por nuevas editoriales a lo largo de la Semana.A continuación, Sabelloti presentó a los escritores rafaelinos Santiago Alassia y Fernando Franzetti Actis, ganador y mención especial del Fondo Editorial Municipal 2016, respectivamente. El Intendente hizo entrega de los diplomascorrespondientes y luego, ambos escritores, presentaron el libro "Por lo bajo", obra ganadora del mencionado certamen literario.El autor galardonado con el primer premio, leyó en el lugar uno de los cuentos que integran el libro. Además, junto a Franzetti Actis, quien estuvo a cargo de la redacción de la contratapa, dialogaron en torno al proceso de escritura, la constelación que integran los fragmentos de todas las obras de Alassia, con algunos temas recurrentes que ni el propio autor había hecho consciente; el lugar de la palabra en el mundo en general y en la obra literaria en particular, y el deseo "de todos los que intentamos escribir, que es un poco el de una palabra que silencie al mundo".