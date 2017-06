La Copa, otro gran objetivo

El debut oficial de Maximiliano Barbero como nuevo entrenador juliense de a poco se va acercando. Ya lejos de la lucha por el Apertura liguista, donde el fin de semana presentó en Humberto un mix entre juveniles y algunos de Primera, los cañones apuntan ahora al debut en la Copa Santa Fe, previsto, en principio, para este domingo en la capital provincial (15:30) ante Cosmos. Por este motivo, se preservó a la gran cantidad de titulares que venían teniendo participación en el certamen doméstico, ya que se ha iniciado una serie de trabajos intensos con los preparadores físicos. El año pasado, el León no pudo superar a Humboldt, el primer escollo que tuvo, y quedó un poco en deuda, con lo cual en esta edición, el certamen provincial se ha transformado en una de las prioridades de la temporada, sin descuidar, obviamente, lo que será el próximo Federal B, el otro gran objetivo del León, que por ahora estaría arrancando el próximo 9 de julio. “Uno de los objetivos principales que nos hemos planteado este año, conjuntamente con la dirigencia, es hacer una buena campaña en la Copa Santa Fe, donde la idea es llegar lo más lejos posible. El año pasado, la primera experiencia no había sido buena, con lo cual ahora vamos a tratar de que esta segunda participación sea mucho mejor. Por eso, en estos dos partidos que tenemos ante Cosmos, vamos a poner en cancha lo mejor que tenemos a disposición”, relató Barbero en diálogo con LA OPINION. De todos modos, habrá que ver si el León en definitiva debutará este fin de semana, ya que habrá que aguardar lo que suceda con la nota que presentará Florida en la Liga para retrasar el inicio de la tercera fase ante Ben Hur una semana más, ya que el Federal B también se pondría en marcha 7 días después de lo pactado con anterioridad (del 2/7 al 9/7). “Si se acepta el pedido de Florida, nosotros vamos a apoyar la moción”, agregó Barbero en relación a esta circunstancia.

Por otro lado, en cuanto al armado del plantel, surgieron novedades importantes en las últimas horas, ya que por bajo rendimiento fue cortado el arquero Danilo Palacios. “No convenció mucho. Teníamos ilusiones creadas, pero bajó notablemente su rendimiento en los últimos tiempos. Así que decidimos optar por desvincularlo y buscar un reemplazante. Por ahora, en cuanto al sustituto, no tenemos nada en vista, pero si algunos nombres en carpeta dando vueltas”, agregó el DT.

Mientras tanto, siguen llegando jugadores de campo para ser observados, ya que también se están buscando un par de volantes y un media punta como refuerzos. “Este lunes llegaron dos jugadores a prueba. Uno es Juan Martini, un volante que hizo inferiores en Boca Juniors, jugó en Sportivo Belgrano y proviene de Americano de Carlos Pellegrini. Y el otro es Rodrigo Cáceres, un media punta que estuvo en Chaco For Ever. Y los dos chicos que había llegado para ser observados en los últimos días, como Emiliano Franco y Cristian Verón, no han quedado. La intención es seguir reforzando la zona del mediocampo, que lo tenemos algo despoblado”, sostuvo el entrenador juliense.

Con respecto a los dos amistosos que se hicieron, frente a Belgrano de Paraná y Deportivo Comercio de Santa Sylvina, opinó que “al primero lo perdimos, pero se desarrolló buen juego y nos faltó el gol. Este ensayo me dejó más conforme que el segundo, que fue algo más liviano ya que estaba algo cargada la pretemporada”.

Por último, al preguntarle si lo favorece el hecho de que el Federal B se inicie una semana más tarde, Barbero sostuvo que “es positivo, ya que nos daría algo más de tiempo para llegar a tono desde lo físico y futbolístico al debut”.