En 45 días: 10º robo en Escuela

Fueron varios los pobladores de Frontera que por diversas vías se contactaron con la Redacción de LA OPINION online para manifestar "nuestra preocupación por una ola de robos de la que resulta perjudicada la Escuela número 1199. En esta ocasión robaron un par de electrobombas, y material de limpieza".

De acuerdo a uno de los informantes "tengo un hijo que concurre a dicha escuela, y a través de una persona que trabaja en el establecimiento me enteré que para ingresar fueron rotas algunas puertas que se habían reforzado con candados y rejas".

Otro de los vecinos que se contactaron con nuestro medio señaló que "no solamente se llevaron las electrobombas, sino que también 'afanaron' (SIC) gran cantidad de elementos de limpieza. No es justo lo que está pasando. En los últimos 45 días ya son 10 los robos que se registraron en esta escuela".

Al consultarse si se había radicado una denuncia policial, como respuesta se escuchó "!por supuesto...! Todas la veces que robaron se hizo la denuncia respectiva. Y ante esta desprotección total ahora no queda otra que solicitar una custodia policial, al menos para cuando no haya gente en el edificio. Esperamos que así se detenga este accionar de los delincuentes. No es tarea fácil el recupero de lo robado. Cada una de las electrobombas cuesta cerca de 5.000 pesos".