Argentinos tropezó en Mendoza

El líder Argentinos Juniors tropezó ayer en Mendoza contra Independiente Rivadavia (1-2) y el escolta Guillermo Brown de Puerto Madryn aprovechó para descontar la diferencia en la cima de la Primera B Nacional, al superar como local a Douglas Haig de Pergamino por 2 a 0.

El "Bicho" llegó a Mendoza con la oportunidad de estirar la ventaja en lo alto de la tabla, principalmente respecto a Nueva Chicago, cuarto, que había empatado el viernes.

Sin embargo, los dirigidos por Gabriel Heinze se encontraron con un rival necesitado de sumar para intentar lograr la permanencia, que lo superó en actitud.



Todos los resultados: Central Córdoba 0 - Chacarita 2, Santamarina 0 - Chicago 0, Juventud Unida (G) 0 - Los Andes 1, Guillermo Brown 2 - Douglas Haig 0, Flandria 2 - Gimnasia (J) 0, Almagro 0 - San Martín (T) 3, Brown (A) 2 - Villa Dálmine 1, Independiente Riv. (Mza) 2 - Argentinos 1, Boca Unidos 0 - Instituto 1. Hoy: 19.30 hs All Boys vs Sp. Estudiantes, 21.05 Ferro vs Crucero del Norte.



Las principales posiciones: Argentinos 68, puntos; Guillermo Brown 64; Chacarita 59; Chicago 55; Instituto 55; Ferro 53.

Ascienden a Primera el primero y el segundo.