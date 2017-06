Nadal agrandó su leyenda

El español Rafa Nadal recuperó este domingo el trono en Roland Garros conquistando un histórico décimo título en París, ampliando su récord, tras una final este domingo en la que fue muy superior al suizo Stan Wawrinka, al que se impuso por 6-2, 6-3 y 6-1. Nadal, que empezó el torneo como número 4 mundial y pasará este lunes al 2º lugar del ránking, culminó con total autoridad un torneo donde ha ido arrollando a sus rivales -no perdió ningún set- sin encontrar nunca una auténtica oposición. "Volver a la final y ganar el décimo título aquí es increíble. Estoy muy emocionado", fueron sus primeras palabras, haciendo un esfuerzo para hablar en francés, tras proclamarse campeón.Los números del palmarés de Nadal impresionan: fue su 15º título en un Grand Slam, dejando atrás los 14 de Pete Sampras y acercándose al récord de 18 de Roger Federer. Nadie ha ganado más títulos que él en Roland Garros, donde en la era Open (desde 1968) le sigue de lejos el sueco Björn Borg con 6. En los primeros años del torneo, el francés Max Decugis llegó a ganar 8, entre 1903 y 1914. Nadal no ganaba un torneo del Grand Slam desde que conquistara hace tres años su novena corona en París, siendo entonces el número 1 del mundo. Ahí empezó un declive, marcado por diversos problemas físicos.Tras ser subcampeón en el Abierto de Australia, la temporada sobre tierra batida ha sido la de la resurrección del mejor Nadal, que sólo perdió un partido sobre tierra en esta superficie (cuartos de final ante Dominic Thiem) y que ya había ganado los títulos en Montecarlo, Barcelona y Madrid. Con el triunfo de este domingo, Nadal se vengó además de Wawrinka, que le había derrotado en la única final del Grand Slam que habían disputado anteriormente, la de Australia en 2014. Wawrinka había ganado hasta ahora todas las finales que había alcanzado en los grandes del calendario, con victorias también en las finales de Roland Garros en 2015 y del Abierto de Estados Unidos en 2016, pero esta vez no tuvo opción ante el ciclón Nadal. En la otra final del día en el torneo parisino, la checa Lucie Safarova y la estadounidense Bethanie Mattek-Sands se proclamaron campeonas por segunda vez en su carrera en la arcilla parisina. El sábado, el torneo había coronado a su nueva reina, la joven letona Jelena Ostapenko, que sorprendió a la rumana Simona Halep (4-6, 6-4, 6-3) y se proclamó campeona, pese a haber comenzado el torneo sin ser cabeza de serie.