Lifschitz sobre la UCR: "hay pérdidas que fortalecen"

El gobernador Miguel Lifschitz dijo que "hay pérdidas que fortalecen" al referirse a la ruptura con un sector del radicalismo de cara a las próximas elecciones y al futuro político en la provincia. También se definió como preocupante la situación económica y social y dijo que las perspectivas a corto y mediano plazo es que "eso pueda agravarse". También interpretó que el regreso de Cristina Fernández a la pelea política "es un fracaso" y "muestra la incapacidad" del gobierno actual"."A veces se exagera en esa ruptura (con la UCR) porque hay un sector importante del radicalismo que permanece en el Frente Progresista", dijo Lifschitz y amplió: "Quienes han decidido definitivamente incorporarse al proyecto nacional y abandonar el Frente Progresista es un sector del radicalismo liderado por el actual intendente de Santa Fe (José Corral) y que es el presidente nacional del radicalismo que tienen una clara vocación de integración con el gobierno nacional y el Presidente. Es algo que ya se veía venir por declaraciones y posicionamientos políticos y se terminó de materializar en la presentación de listas de estos días"."Nosotros también tenemos apoyos de sectores sociales y de otros partidos que decidieron permanecer en el Frente. Creemos que hay pérdidas que lejos de debilitar, fortalecen porque nos permiten tener una identidad mucho más clara y definir mucho mejor nuestro mensaje al electorado", sostuvo en diálogo con FM La Patriada de Buenos Aires.LA CANDIDATURA DE CRISTINAAl ser consultado sobre la postulación de la expresidenta en las próximas elecciones, el gobernador de Santa Fe contestó: "Eso demuestra que hay un sector de la sociedad que se vio beneficiado durante el gobierno kirchnerista y que ahora se siente golpeado, que son quienes han ido empeorando en el último año y medio sus condiciones de vida y que apela a recuperar lo que se ha perdido y eso lo visualizan a través de la figura de la expresidenta"."Pero eso también está poniendo en evidencia el fracaso y la incapacidad del gobierno actual para mostrar un cambio positivo para la gente, de poder imponerse en el electorado sobre la base de políticas que sean legitimadas por la opinión pública. Por el contrario busca ampliar la polarización o la denominada grieta para poder atravesar este proceso electoral sin sobresaltos", aseguró.LA ECONOMIA Y LA POBREZA"La situación (económica y social) es muy gravosa para las familias que están debajo de la línea de la pobreza, que dependen muchas veces de empleos precarios o que simplemente no tienen trabajo o están muy mal remunerados. Además no tienen perspectivas, por lo menos en el corto y mediano plazo, de que esto pueda cambiar positivamente. Eso le agrega una dosis de preocupación hacia adelante porque no solo estamos en una situación compleja sino que la perspectiva es que en los próximos meses la situación pueda agravarse".A partir de esa descripción de la situación económica y social, a Lifschitz se lo consultó si hay hambre en Santa Fe y el mandatario contestó: "No lo diría como una situación generalizada porque hay mucha presencia y asistencia del Estado. A diferencia de lo que sucede en otros lugares del país, desde la provincia y desde los municipios más grandes hemos reforzado la ayuda social y las partidas que tienen que ver con los programas alimentarios y la asistencia a los sectores populares". (Fuente: Diario Uno de Santa Fe)