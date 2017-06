Docentes bonaerenses retoman negociaciones

LA PLATA, 12 (NA). - Docentes bonaerenses retomarán hoy las negociaciones salariales con representantes de la administración de María Eugenia Vidal, luego de que el gremio amenazara con volver a poner en marcha medidas de fuerza.El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17:00 en La Plata y, según adelantó la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los principales temas a debatir será la devolución de los descuentos por los días de paro.La secretaria general del gremio, Mirta Petrocini, consideró que "a más de cuatro meses de conflicto, han dejado a miles de docentes sin salarios".En ese sentido, advirtió que si en la reunión los docentes no logran una "respuesta favorable" a sus reclamos, anunciarán de manera "inmediata" una medida de fuerza con movilización.Según el sindicato, el Gobierno no tiene "voluntad política" de solucionar el conflicto con los maestros, por lo cual criticó que deben negociar "bajo presión".En tanto, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), Roberto Baradel, cuestionó que "no puede seguir esta situación".De cara al encuentro, la secretaria adjunta del mismo sindicato docente, María Torre, sostuvo que los maestros no tienen "expectativas" y fustigó: "Estamos muy preocupados porque estamos cobrando un salario casi igual al de agosto de 2016". En ese escenario, la gremialista recordó que la última propuesta del Gobierno provincial "fue un aumento del 20% en dos tramos y un bono de 1.500 pesos para recuperar lo perdido en 2016".