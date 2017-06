Falleció Mónica Bifarello

Dirigentes y referentes del socialismo expresan en redes sociales su profundo dolor por el fallecimiento de Mónica Bifarrello, ex Ministra de Desarrollo Social de Antonio Bonfatti, producto de una dolorosa enfermedad que aquejaba a la dirigente desde hace un tiempo.El gobernador Miguel Lifschitz, al igual que una gran cantidad de dirigentes del socialismo, y de la política santafesina, se expresó hace minutos sobre el fallecimiento de la ex ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello."Querida Mónica Bifarello, tuve el placer de trabajar contigo muchos años.Vamos a seguir honrando tu legado de valores,compromiso y alegría", manifestó en Twitter el mandatario."Profundo dolor por Mónica Bifarello. Gracias por todo.Gran compañera.Guía clave Cemupro para lo municipal, provincial y nacional.Irreparable", escribió en su cuenta de Twitter apenas conocida la noticia, la diputada nacional Alicia Ciciliani.Lo propio hizo el exMinistro de Salud y actual senador por Rosario, Miguel Angel Cappiello: "Murió una grande del socialismo #MonicaBifarelloEternamenteAgradecidosPorTodoLoQueHicisteYNosEnseñaste. Por siempre con nosotros".También el ministro de Desarrollo de la actual gestión, Jorge Álvarez recordó a Bifarello: "Con tristeza y el mejor recuerdo, despido a Mónica Bifarello, amiga de la política con quien tuve la dicha de compartir la gestión"El presidente de la Unión Cívica Radical, José Corral, lamentó la partida de la dirigente: "Adiós a mi amiga Mónica Bifarello. Disfruté su inteligencia y tuve el privilegio de trabajar junto a ella en la gestión. La vamos a extrañar"La ex ministra de Educación, Élida Rasino, también participó del recuerdo a la ex funcionaria: "Compañera de ruta y de ideas, en el difícil camino de garantizar derechos. Hasta siempre querida @MBifarello"