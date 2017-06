Al torneo Apertura de Primera A le quedan dos fechas y tanto en Primera como en Reserva, la definición será apasionante.Como no se pudo definir ayer, se podría definir en la 12ª, pero todo dependerá de los resultados que se registren.Lo que se viene:LaSportivo Norte vs. Ben Hur, Atlético de Rafaela vs. Peñarol, Florida de Clucellas vs. Deportivo Ramona, Unión vs. Dep. Libertad, Brown de San Vicente vs. La Hidráulica, Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Humberto I, 9 de Julio vs. Argentino Quilmes.LaBen Hur vs. 9 de Julio, Argentino Quilmes vs. Ferrocarril del Estado, Argentino de Humberto I vs. Brown de San Vicente, La Hidráulica vs. Unión, Dep. Libertad vs. Florida de Clucellas, Dep. Ramona vs. Atlético de Rafaela, Peñarol vs. Sportivo Norte.