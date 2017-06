Doctrina Drago

En agosto de 1902 era ministro de Relaciones Exteriores el Dr. Luis María Drago. Durante el ejercicio de su Ministerio se produjo un hecho de carácter internacional que conmovió a América del Sur.Venezuela, que pasaba una grave crisis financiera, se vio obligada a suspender los pagos de su deuda externa.En tales circunstancias, Gran Bretaña , Italia y Alemania, asumieron una actitud belicosa. Las escuadras combinadas de dichas naciones, procedieron contra los pueblos venezolanos, a los que bloquearon y llegaron a bombardear, para reclamar el pago de los servicios.El canciller argentino, Dr. Drago, consideró que la Argentina no podía quedar impasible frente a tales hechos.Planteó el Dr. Drago a Roca, la conveniencia de que su gobierno hiciera oír su voz, y la proclama del principio que no debía admitirse el uso de medidas de fuerza, por un Estado, para el cobro compulsivo de deudas públicas. Envió Drago al ministro argentino a Washington, la tesis argentina de la siguiente manera: "Lo único que la República Argentina sostiene y lo que verá con gran satisfacción consagrado con motivo de los sucesos de Venezuela, es el principio aceptado que no puede haber expansión territorial europea en América, ni opresión de los pueblos de este continente, porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a algunos de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, el principio que quisiera ver reconocido es el de que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea".Roca dudó sobre la conveniencia de enviar la nota, consultando al general Mitre, quien accedió y exclamando con picardía señaló "Pucha estos porteños son todos internacionalistas".La nota no tuvo efecto inmediato, pero en el Congreso Internacional de Río de Janeiro, en 1906, la tesis argentina, fue aceptada, convertida en norma jurídica de efecto internacional.