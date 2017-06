Preocupa importación de maquinarias agrícolas

La Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola comunicó su preocupación por el ingreso cada vez mayor de equipos importados. “Hay algunas luces rojas sobre la importación de maquinaria agrícola”, alertó Raúl Crucianelli, presidente de la CAFMA, entidad que agrupa a más de 220 fabricantes nacionales.“Después de años de estancamiento, nuestro sector está empezando a funcionar bien, pero la importación de equipos afecta al funcionamiento de nuestra actividad. Pasar de una importación totalmente controlada como había sido en otro momento a un descontrol de importaciones sería lamentable”.Según el directivo, también se da una competencia desleal porque los importados acceden al mismo crédito que los fabricantes nacionales. “Eso no corresponde. Los impuestos de los argentinos tienen que estar afectados a créditos para mano de obra de los argentinos”, advirtió.En nuestro país hay más de 300 fábricas de maquinaria agrícola nacional, a las que se suman ensambladoras de firmas multinacionales, que importan agropartes y terminan de armar los equipos en nuestro país. Se considera producción nacional cuando se incorpora 60% o más del valor de la máquina de fabricación local. En la región, hay una tendencia a llevar ese porcentaje al 65%. “Ese control debe hacerlo el Estado”, señaló Crucianelli, “y eso es posible, porque no hace falta gran infraestructura ni es nada complicado. El crédito subsidiado con impuestos argentinos debe estar destinado sólo a fabricantes de industria nacional. La otra opción es que paguen las tasas que corresponden sobre un precio de importación que no esté “corregido”, es decir, que se estén importando a valores por debajo del que normalmente tienen esas máquinas a la venta”.Dentro de la maquinaria agrícola, hay una especial preocupación en los fabricantes de silos, ya que están ingresando equipos casi al valor de lo que cuesta la chapa en Argentina, sobre todo en los medianos y chicos. “También están afectados los equipos de fumigación y las sembradoras, ya que se ha registrado la importación de equipos con crédito otorgado y a valores por debajo de lo que corresponde”, cerró Crucianelli.