Ben Hur recibe a Quilmes y puede coronarse campeón a dos del final

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol va ingresando en su etapa de definición y este domingo se podría conocer al campeón de manera anticipada, aún con dos fechas por disputarse. Sucede que si Ben Hur, líder con 28 puntos, gana y no lo hacen Unión (23) ni 9 de Julio (22), sus máximos perseguidores, el conjunto dirigido por Gustavo Barraza será inalcanzable y celebrará el título aún con seis puntos por disputar.El ‘Lobo’ estará recibiendo a un irregular Argentino Quilmes, necesitado de puntos para engrosar su promedio. La ‘BH’ suma cuatro triunfos al hilo y es uno de los dos invictos que tiene el torneo (el otro es el conjunto ‘Juliense’), mientras que los de barrio Italia hacen tres que no ganan, con dos empates y una derrota.Unión de Sunchales, que llega tras igualar sin goles con Peñarol, buscará volver a sumar de a tres para continuar con posibilidades de lograr el título. Los ‘Bichos Verdes’ visitarán al Deportivo Ramona, conjunto que viene de caer 2 a 1 en San Vicente.El otro elenco que todavía sueña con arrebatarle el campeonato a la ‘BH’ es 9 de Julio, incluso en la última fecha lo estaría visitando en el sur de nuestra ciudad. El ‘León’ tiene 22 unidades y este domingo estará visitando a Argentino de Humberto, el único que aún no pudo ganar en los diez capítulos que lleva disputados el Apertura y se encuentra en descenso directo.Por otro lado, Ferrocarril del Estado estará visitando a La Hidráulica en Frontera. Los de Barrio Los Nogales hace cuatro que no ganan (2 empates y 2 derrotas) y tratarán de cerrar de la mejor manera una primera parte de año por demás de irregular.En barrio Villa Rosas, Peñarol se enfrentará con Florida de Clucellas, conjunto que tiene la cabeza puesta en la Copa Santa Fe, pero que no puede descuidar el torneo local. ‘Peña’ y la ‘Flora’ ya se enfrentaron en este año y precisamente fue en aquel desempate ganado por los de Clucellas para ingresar al certamen provincial. La última victoria de la ‘V’ Azulada fue en la fecha 5, luego no volvió a ganar y sumó cuatro empates y una derrota.En Sunchales, el Deportivo Libertad será local de Brown de San Vicente.Vale recordar que en el adelanto que abrió la 11ª fecha, jugado el último viernes, Sportivo Norte y Atlético de Rafaela empataron 3 a 3 en Barranquitas.Ben Hur vs. Argentino Quilmes (Guillermo Tartaglia), Peñarol vs Florida de Clucellas (Silvio Ruiz), Argentino de Humberto vs 9 de Julio (Sergio Rusch), La Hidráulica vs Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo), Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente (Roberto Franco), Deportivo Ramona vs Unión de Sunchales (Víctor Colman).