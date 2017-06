Murió Adam West, el actor de la serie "Batman" en TV

LOS ANGELES, 11 (AFP-NA). - Adam West, el actor cuya carrera de siete décadas estuvo marcada por su rol en la serie de televisión "Batman" de los años 1960, murió a los 88 años. El actor falleció el viernes por la noche después de una "corta pero valiente batalla contra la leucemia", informó su familia en un comunicado publicado en la página de West en Facebook.West se catapultó a la fama después de encarnar al superhéroe Batman y su alter ego Bruno Díaz en la popular serie de televisión que se estrenó en 1966 y cumplió tres temporadas hasta su cancelación en 1968. El Batman de West tenía a menudo un hablar cursi y de impávida sinceridad que entretenía a los niños, con algún agregado de sátira y humor para los adultos.La serie encarnó la era kitsch, con exclamaciones como "¡POW!" y "¡BAM!" que aparecían escritas en burbujas de cómic en la pantalla. La serie dio origen a una versión cinematográfica en 1966, que también protagonizó West, y que alimentó una franquicia que incluyó la venta de loncheras, y juguetes como batimóviles y muñecos de los personajes. Otros actores personificarían luego al superhéroe, incluyendo a Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck.Pese a que ese rol impulsó a West al estrellato e inmortalizó al personaje de historieta en la cultura pop, el papel de alto perfil finalmente lo restringió para interpretar otros personajes. "Estuve a punto de obtener papeles protagónicos de primer nivel, lo que realmente quería interpretar, pero siempre llegaba en segundo o tercer lugar", dijo el actor al diario californiano Orange County Register en 1989."Alguno de los que estaba a cargo siempre decía: ¿Hey, que están haciendo? No pueden poner a Batman en la cama con Faye Dunaway". .ALCALDE WESTNacido como William West Anderson en Walla Walla, Washington, en 1928, el actor adoptó un nombre artístico y se trasladó a Hollywood en 1959. Tuvo papeles menores en una cantidad de programas de TV y filmes antes de personificar al Caballero de la Noche. Pese a que ningún otro papel le dio el mismo nivel de fama, West trabajó como actor de voces y tuvo apariciones breves en shows televisivos durante el medio siglo que siguió a Batman.En los últimos años, hizo la voz de la versión animada de sí mismo como el alcalde West en "Family Guy". "Para mí era un auténtico héroe, crecí viéndolo como Batman, y tuve el privilegio de trabajar con él y dirigirlo", dijo Seth Green, quien trabajó con West en "Family Guy", en una declaración publicada en la revista Variety."Era generoso y siempre elegante. Es muy triste pensar que el mundo ya no contará con nuestro querido alcalde. Qué suerte que nos dejó tanto", agregó. Lo sobreviven su esposa Marcelle, seis hijos, cinco nietos y dos bisnietos. "No hay palabras para describir cuánto lo extrañaremos", dijo la familia en su declaración. "Sabemos que ustedes también lo echarán de menos y queremos que sepan cuánto significó para él su amor y apoyo a lo largo de los años", agregó.