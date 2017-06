Los Pumas perdieron en el final con Inglaterra

SAN JUAN, 11 (NA). - La Selección argentina de rugby, Los Pumas, no supo "cerrar" el partido cuando lo tenía prácticamente ganado y terminó perdiendo sobre el final contra Inglaterra por 38 a 34 en el test-match disputado ayer en el "Estadio Del Bicentenario" de San Juan. Todo se definió en el último minuto con un try de Denny Solomona, cuando el equipo argentino ganaba por 34-31 tras un drop de Juan Martín Hernández.El equipo argentino logró apoyar cuatro tries por intermedio de Emiliano Boffelli, Tomás Lavanini, Jerónimo De la Fuente y Joaquín Tuculet, mientras que los ingleses también lograron marcar la misma cantidad, pero la diferencia estuvo en la eficacia del apertura George Ford, quien marcó un try y tres penales. Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse el próximo sábado en el estadio de Colón de Santa Fe, en el segundo cotejo de la "ventana internacional" de junio.El equipo de Daniel Hourcade tuvo un comienzo esperanzador cuando a los 7 minutos Emiliano Boffelli apoyó un try sobre la bandera y parecía que el partido le sería sencillo a la formación local. Pero si bien Inglaterra llegó con un equipo algo diezmado, le jugó con presión a Los Pumas y el pie de George Ford -autor de 23 tantos- hizo el resto para que en media hora la visita se pusiera 13-7, tras un try de Yarde.Sin embargo, la tenacidad de Lavanini le dio a Los Pumas un try bastante forzado y la patada de Sánchez le permitió a los locales irse al descanso arriba en el marcador por 17-13.En el segundo tiempo Inglaterra, liderado por Ford, estuvo más concentrado y a poco de iniciarse la segunda mitad los europeos se pusieron 23-17, tras el try de Henry Slade. Hourcade metió algunos cambios y a los 11 De la Fuente apoyó un try que Los Pumas supieron manejar a la salida de un scrum, y casi sin poder reaccionar, Inglaterra vio caer nuevamente su ingoal tras una gran jugada colectiva que concluyó con el apoyo de Tuculet que le dio a los argentinos la ventaja de 31-23.La ventaja parecía propicia, aunque restaban unos 20 minutos, si es que Los Pumas hubieran estado un poco más tranquilos para manejar los tiempos del partido. Sin embargo, un penal de Ford y un error de Landajo que le permitió al propio Ford apoyar el tercer try inglés, emparejó el marcador en 31. Argentina fue con más ganas que juego en busca de la diferencia y los últimos diez minutos fueron intensos, pero también con errores. Un drop de Hernández a los 36 parecía cerrar el tanteador, pero una mala defensa de Los Pumas le permitió a Solomona esquivar un par de tackles y marcar el try que definió la contienda, casi con el sonar de la chicharra final.SINTESISEstadio: San Juan del Bicentenario. Arbitro: Nigel Owens (Gales).Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy, Enrique Pieretto; Matías Alemanno, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni; y Joaquín Tuculet. DT: Daniel Hourcade.Ellis Genge, Dylan Hartley, Harry Williams; Joe Launchbury, Charlie Ewels; Mark Wilson, Tom Curry, Nathan Hughes, Danny Care, George Ford; Jonny May, Alex Lozowski, Henry Slade, Marland Yarde; y Mike Brown. DT: Eddie Jones.Tantos en el primer tiempo: 7m try Boffelli (A), convertido por Sánchez (A), 16m y 26m penal Ford (I), 30m try Yarde (I), convertido por Ford (I), 36m try Lavanini (A), convertido Sánchez (A), 40m penal Sánchez (LP).Tantos en el segundo tiempo: 2m penal Ford (I), 5m try Slade (I), convertido por Ford (I), 11m try De la Fuente (A), convertido por Sánchez (A), 12m try Tuculet (A), convertido por Sánchez (A), 22m penal Ford (I), 35m try Ford (I), 36m drop Hernández (A), 38m try Denny Solomona (I), convertido por Ford (I).Cambios en el segundo tiempo: 6m Petti por Lavanini (A), 7m Montoya por Creevy (A), 10m Denny Solomona por Yarde (I), 14 Tetaz Chaparro por Pieretto (A), Pier Francis por Lozowski (I), y Matt Millan por Genge (I), 17m Senatore por Leguizamón (A), 19m Moyano por Boffelli (A), 21m Hernández por Sánchez (A), 28m Bertranou por Landajo (A), 29m García Botta por Noguera Paz (A), 35m Armand por Curry (I).