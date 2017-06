Ostapenko, la reina

PARIS, 11 (AFP-NA). - La letona Jelena Ostapenko, que ni siquiera era cabeza de serie, dio una sorpresa histórica al proclamarse campeona de Roland Garros, superando el sábado en la final por 4-6, 6-4 y 6-3 a la rumana Simona Halep, que desperdició además la ocasión de convertirse en la nueva número 1 mundial. Ostapenko, que el jueves cumplió 20 años coincidiendo con su victoria en las semifinales, empezó el torneo como número 47º del mundo y el lunes ascenderá ya al 12º lugar, lo que le hace pasar de ser una desconocida para el gran público a rozar ya su entrada en el Top 10.Es la primera jugadora no cabeza de serie en levantar el trofeo femenino en París desde la victoria de la británica Margaret Scriven en 1933. El destino ha querido que Ostapenko siga acentuando los paralelismos con el extenista brasileño Gustavo Kuerten, que en el torneo masculino fue campeón en París por primera vez sin ser cabeza de serie (66º del ranking) el 8 de junio de 1997, justo el día en el que Jelena nació en Riga."No puedo creer que soy la campeona de Roland Garros con apenas 20 años. Es algo increíble", afirmó Ostapenko tras su victoria. "La verdad es que no tengo palabras, es simplemente increíble. Es un sueño hecho realidad", señaló. La joven letona, entrenada por la española Anabel Medina, suma en París, a lo grande, su primer título individual en el circuito WTA, ya que había perdido las tres finales anteriores que había disputado (Quebec en 2015, Doha en 2016, Charleston en 2017).NADAL O WAWRINKAEste domingo, Roland Garros bajará el telón con la gran final masculina, en la que el español Rafael Nadal buscará su décimo título en París contra el suizo Stan Wawrinka, a partir de las 10 (hora argentina).Nadal quiere agrandar todavía más su leyenda en París. Wawrinka llegó a la competición con un mejor ranking que Nadal (número 3 contra el 4), pero el nacido en Manacor es claro favorito para levantar el trofeo por su dominio en la temporada sobre tierra batida y su impresionante recorrido en estas dos semanas en la capital francesa. El español, que no gana un torneo de Grand Slam desde que en 2014 levantó su última Copa de los Mosqueteros en París, parece haber dejado atrás dos años marcados por las lesiones, que le hicieron abandonar el podio del tenis mundial y que motivó que algunos vaticinaran el final de su carrera.NO PUDO FERNANDEZEl argentino Gustavo Fernández perdió su corona en Roland Garros en la categoría de tenis adaptado a silla de ruedas tras caer en la final contra el británico Alfie Hewett, por 0-6, 7-6 (11/9) y 6-2. El cordobés, que fue abanderado de la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro en 2016, había ganado el año pasado el torneo que se juega sobre polvo de ladrillo y a comienzos de este año levantó también el trofeo en el Abierto de Australia.Esta vez rozó un nuevo trofeo, llegando a tener una bola para ganar el campeonato en el tie-break del segundo set, pero Hewett consiguió salvarla y forzar una tercera manga, donde fue superior. El británico fue la pesadilla para "Gusti" Fernández en este Roland Garros, ya que también le derrotó el viernes en las semifinales del cuadro de dobles.