Odebrecht: destacan la cooperación de EE. UU.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Gobierno destacó ayer que "es completa" la cooperación de Estados Unidos en la investigación de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en la Argentina, al tiempo que reclamó a la oposición que "salga de donde está escondida" para sancionar la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

Tras su viaje a Washington, el ministro de Justicia, Germán Garavano, subrayó que "la cooperación con Estados Unidos es completa" para poner a disposición de la Argentina la información proporcionada por la constructora brasileña sobre el pagó sobornos.

En declaraciones a Radio Mitre, el titular de la cartera de Justicia destacó que "tienen una máxima predisposición con la Argentina, además de esta información vinculada al Departamento de Justicia va a haber otras áreas que brinden colaboración". Garavano resaltó el viaje que harán jueces y fiscales argentinos a Washington para reunirse con sus pares estadounidenses. En ese sentido, indicó que la Justicia de ese país "tiene acceso a toda la información y que toda esa información la van a poner a disposición de jueces y fiscales, incluye temas de comunicaciones, correos electrónicos, bases de datos e información que tiene el FBI".

Garavano remarcó que el intercambio de información no solo será en torno a las investigaciones de las coimas pagadas por la constructora Odebrecht, sino también a la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. "Se trató de una matriz global de corrupción que fue la que sufrió la Argentina y que lleva a que haya casos en casi toda la obra pública, que están todas sospechadas", destacó el funcionario nacional.

Al respecto, advirtió que las "evidencias" judiciales "parecen indicar que de ninguna manera" pudo existir tal entramado sin la participación del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y de la ex presidente Cristina Kirchner. Y agregó: "Nos lleva a esta conclusión de que Argentina tuvo una época de mucha riqueza y eso no se tradujo ni en infraestructura ni el solucionar los niveles de pobreza".

Finalmente, Garavano volvió a cuestionar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al señalar que tuvo que "incluir el tema Odebrecht" en el viaje a Washington y Nueva York porque "el Ministerio Público no avanzó del modo que debería haber avanzado". "No hay una prioridad por parte de la procuradora en los casos de corrupción, ni siquiera en los casos de delincuencia común", concluyó.