Cambiaron normas para financiar nuevos edificios

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Una normativa del Banco Central permite financiar edificios en construcción para la compra de departamentos, aunque todavía no fueron despejadas las dudas de cómo se instrumentará la medida. La dinámica del proceso de compra implicaría que con el proyecto armado, el desarrollador cerrará con un banco un preacuerdo con las condiciones del crédito que sacará para llevar adelante la construcción, que durará el plazo de obra, y que le permitirá tener cierta previsión de los números del negocio.

En tanto, la garantía podría ser la misma desarrolladora o un fideicomiso que funcionará como una especie de plataforma para obtener el financiamiento bancario que necesita el constructor. Este estará conformado por los socios del proyecto, el desarrollador, el dueño del terreno y otros inversores pero no compradores finales de las unidades. De esta forma, la nueva norma de la entidad que preside Federico Sturzenegger permite una suerte de "puente" entre el pozo y las unidades terminadas.

Hoy la oferta de préstamos para construir tiene tasas que rondan el 30 por ciento (Badlar más puntos) pero el sector da una lucha por lograr que esa financiación sea en UVA, la misma referencia en la que venderán los departamentos. El desarrollador tendrá un plazo de obra y el banco que lo auditará le irá dando capital durante el avance del emprendimiento lo que le permitirá construir con capital intensivo.

De este modo, se financiará con el crédito del banco y los anticipos de las unidades que pagarán los compradores de los departamentos como adelanto, un porcentaje que puede alcanzar al 30 por ciento del valor del departamento y que los compradores pagan financiado durante el tiempo de ejecución de la obra. En tanto, la diferencia con el escenario actual es que cuando se termina la obra, se puede entregar la unidad porque al otorgarse la financiación con el boleto de compra-venta, el individuo ya obtiene el dinero que necesita.

Ese boleto con posesión funciona como garantía del préstamo por hasta el 75 por ciento del valor de la propiedad y no el ciento por ciento como cuando se hace con una escritura. El desarrollador obtiene todo el dinero para saldar la deuda que tiene del crédito que sacó para construir el proyecto mientras que en la actualidad son pocos los que tienen caja para sostener la compra de la tierra y la inversión de todo un proyecto. Con el nuevo esquema, dejan de depender de la preventa para fondear la obra y pueden construir con capital intensivo.