Majdalani, de ella no se habla

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, aseguró ayer que le "prohibieron" hablar de la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, porque está "en campaña". "No voy a hablar de esas cosas, me lo prohibieron, porque estoy en campaña", sostuvo la diputada nacional, quien luego rió para matizar la afirmación.En declaraciones a la prensa tras una actividad con el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ideóloga de Cambiemos evitó profundizar en sus diferencias con la "Señora 8", a quien había acusado de espiarla ilegalmente. "Siempre hablo en privado con el Presidente, pero no es público", manifestó la referente oficialista que encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires del frente "Vamos Juntos", expresión porteña de Cambiemos.Y concluyó: "Con Mauricio tenemos una relación muy auténtica, cosa que en la Argentina no se ha dado. Por ahí nos peleamos y después comemos asado, después nos amigamos, firmamos acuerdos y nos abrazamos".Desde la designación de la dirigente del PRO para integrar el organismo de Inteligencia, Carrió se mostró en desacuerdo y no dudo en hacer públicas sus críticas. "Majdalani se tiene que ir. Ella controla lo que se hace en la AFI, y la usa para hacer espionaje político y operaciones", lanzó la ideóloga de Cambiemos en las últimas semanas.