Llegaron los 30 gendarmes para mejorar la seguridad

Ayer por la mañana, en el despacho de la Intendencia Municipal, representantes del gobierno local y de Gendarmería nacional rubricaron el acuerdo que le permite a nuestra ciudad sumar efectivos de seguridad. En la oportunidad el intendente Luis Castellano y el comandante Claudio Brilloni, de la Región XIII de Gendarmería Nacional, con asiento en Rosario, suscribieron el convenio que permite que 30 agentes de esta fuerza de seguridad operen en nuestra ciudad.El documento establece que el gobierno local alquile bajo contratación directa una dependencia para el alojamiento de los efectivos.Cabe recordar que intensas gestiones llevadas adelante por el intendente Castellano e integrantes de su equipo de trabajo hicieron posible este logro, que contribuirá a llevar más seguridad a los barrios de la ciudad."Después de mucho trabajo, varios meses de gestiones, pudimos coronar hoy la firma del convenio y los 30 gendarmes finalmente están en la ciudad de Rafaela", manifestó el intendente."Esta es la noticia más importante para la ciudad, porque son 30 efectivos que van a trabajar en la seguridad ciudadana en los distintos barrios, y responde a un reclamo muy fuerte que los vecinos nos hacen a nosotros, y nosotros se lo hacemos a las autoridades provinciales y nacionales", continuó."Tuvimos el acompañamiento del Concejo Municipal, ya que la Ordenanza que nos habilita el alquiler del inmueble para el alojamiento de los efectivos, por contratación directa, fue votada por unanimidad, y lo tengo que agradecer enormemente, como así también al comandante Claudio Brilloni, que puso una gran predisposición para poder trabajar en este sentido", reconoció el primer mandatario."Todos los días trabajamos por la seguridad, si bien, como sabemos, no es la Municipalidad quien comanda a las fuerzas de seguridad, que son provinciales o federales, pero sí somos los depositarios de los reclamos de la gente y nos hacemos cargo", señaló el titular del Ejecutivo."Nosotros gestionamos con todos, acá no importan los colores políticos, en el tema seguridad no debe haber divisiones; lo que hay que hacer es ayudar a la gente que necesita ser protegida, prevenida, evitar delitos, robos, tiroteos, y venta de droga", enumeró la máxima autoridad municipal.Asimismo, Castellano destacó la importancia de los vínculos: "la Gendarmería, con quien venimos trabajando desde hace tiempo, se siente muy cómoda en la ciudad; hemos articulado mucho entre Municipio, Gendarmería, Policía, Guardia Urbana y Protección Vial y Comunitaria".El Intendente insistió, finalmente, en su agradecimiento al comandante Brilloni, "por la decisión, por supuesto, avalada por sus superiores nacionales, de ayudarnos con 30 gendarmes más para la prevención ciudadana".