Selección: un partido testimonial

La política ha llegado al fútbol y no siempre influyendo con sus mejores artes; así como en los últimos tiempos se han observado y validado estrategias proselitistas a través de candidatos que por su ascendencia popular son utilizados como herramienta electoral, pero que después de conseguir el objetivo, desisten de la responsabilidad que se le confiere en las urnas, también en este deporte, los intereses económicos de las diferentes asociaciones, se negocian partidos amistosos entre selecciones con gran abolengo pero que después de generar un alto impacto en la venta de tickets y derechos de televisión, se convierten en un fiasco como producto, es decir, partidos testimoniales que decepcionan a la platea y a los hinchas.No fueron pocos los que madrugaron ayer con cierta curiosidad por lo que despertaba este clásico de América del otro lado del mundo y que tenía implícito para los argentinos, una intriga adicional como la del debut de un nuevo entrenador como Jorge Sampaoli.Esa advertencia que describimos en relación a lo informal del mismo, no hizo mella en lo previo, pero, claro, rápidamente, el nivel de juego y el desgano en varios jugadores, lo tornó un trámite burocrático.El nuevo técnico argentino, rápido de reflejos, se encargó de curarse en salud y advertir que esta historia recién comienza y que el valor pasa por el compromiso de las figuras más emblemáticas de nuestro seleccionado en acudir a la cita con responsabilidad y sin excusas.Argentina le ganó a Brasil 1 a 0 con gol de Gabriel Mercado, al que ya Martino y Bauza habían convocado pero que en este caso vino de la mano de Sampaoli a quien sirvió en la reciente temporada en Sevilla; por lo tanto, lo paradójico se tornó una buena noticia y una certeza que lo ubica como una pieza de valor dentro del esquema titular.No se han encontrado otras razones que ameriten extender el análisis que superen el alivio de no haber perdido frente a un rival superior y encumbrado. En la anterior oportunidad y en el marco del fixture de la actual Eliminatoria, o sea, en una disputa a cara de perro y por los puntos, el Scracht aplastó a los albicelestes en Belo Horizonte por 3 a 0 dejando ese mensaje de superioridad que por el momento es difícil contrarrestar; de manera que aún sin la presencia de Neymar en Melbourne, el reto era de riesgo y frente a las improvisaciones a las que fueron sometidos en los ciclos pasados estos futbolistas, el temor de sucumbir nuevamente, no provenía del pesimismo crónico sino de una realidad palmaria.Las conclusiones de los 90 minutos no dejan de ser relativas; para los jugadores, tomar contacto con nuevas disposiciones y formas de trabajo; para el cuerpo técnico, acercarse a una generación de alta gama que nunca había conducido (un dato nada despreciable que hace a la convivencia) y para los espectadores, renovar expectativas que se han pisoteado demasiado al borde de la indiferencia.Los factores que se muestran como obstáculos son de envergadura y zanjarlos será un desafío de riesgo para un hombre al que las imágenes lo expusieron de forma exagerada por lo atractivo de su histrionismo.Es indudable que no será suficiente con transmitir fervor y gritar como un hincha más los goles, en todo caso eso es cosmético, los temas de fondo a los que está convocado, requieren de fragua y eso prospera con horas de entrenamiento y convicciones ajenas.Capítulos que todavía no se han escrito en este nuevo proyecto.La nobleza del modelo de Jorge Sampaoli resulta muy seductora en el enunciado; claro que en la práctica encuentra oponentes que, de acuerdo a la calidad, pueden abortarlo o afianzarlo. Argentina buscó a su rival con obstinación hasta obligarlo a refugiarse en su campo con una formación de corte ofensivo y donde la figura solitaria en ese contexto de Higuaín, recibió aportes de media docena de compañeros que conocen el camino del arco adversario con la idea de descomprimirlo y utilizarlo en diferentes instancias no tan previsibles. El goleador de la Juventus volvió a fracasar sin aporte alguno, confirmando su caída y porque no, su saturación de fútbol después de una temporada agobiante.El trámite de juego tuvo ritmo pero pocos espacios que fueron acertadamente ocupados por Brasil, que lo contrarrestó con velocidad y precisión, no pesándole el rol de esa dominación territorial. Un aviso de Di María (el mejor predispuesto de los históricos) que devolvió el palo del arco de Weverton y antes del final del primer tiempo, un centro del jugador del PSG, Otamendi que cabecea, otra vez el palo para evitar el gol pero, la aparición de Mercado en la posición de centro atacante, termina con esa resistencia y se convirtió en el único gol de la fría noche australiana.En la parte final, Brasil lo buscó con mayor decisión, una insólita acción con dos remates sucesivos sin oponentes que terminaron en los palos de Sergio Romero, primero con Gabriel Jesús y luego con Willian, se alinearon en favor del elenco nacional y nada más, como para respirar profundo y reconocer que no hubo demasiados méritos y algo de fortuna.Messi se movió con intermitencias y cerró un aporte casi irrelevante, como confirmando que este tipo de partidos ya no lo estimulan y en todo caso, profundiza su desapego.El martes Argentina se medirá con Singapur, aunque todas las miradas apuntan al 30 de Agosto, donde se definirá si lo de Rusia será una realidad o una pesadilla.