En Santa Fe hay menos presos en comisarías pero no en Rafaela

El ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, publicó en su cuenta de Twitter en la jornada de ayer: “menos presos en comisarías significa más policías patrullando en las calles”, decía el twitt, que iba acompañado del gráfico que adjunta este artículo.En ese gráfico publicado por el Ministro, se puede observar una comparación sobre lo que ocurre en 2017 en cuanto a la población penal en Santa Fe -presos-, con lo que ocurría 10 años atrás, en el año 2007, y su evolución.Así, se puede observar que en el año 2007 la cantidad de presos en la provincia era de 4.641, y que 10 años después esa cantidad se eleva a 5.460 reclusos.Lo importante del caso, es que en el 2007, prácticamente el 50 por ciento de los presos se hallaba alojado en las cárceles provinciales, a cargo del Servicio Penitenciario provincial (2.309) y la otra mitad en comisarías a cargo de la Policía de Santa Fe (2.332).Por otra parte, y justamente es lo que el Ministro destaca cuando dice que “menos presos en comisarías significa más policías patrullando en las calles”, es lo que ocurre ahora, diez años después de aquella medición.De los 5.460 reclusos actuales en la provincia de Santa Fe -según el Ministerio de Seguridad- 4.911 se encuentran alojados en cárceles pertenecientes al sistema penitenciario provincial (Coronda, Las Flores, etc.), custodiados por personal penitenciario; en tanto que sólo 549 -el 10 por ciento- se encuentra alojado en Alcaidías o cárceles en comisarías,, lo que significó descomprimir a las comisarías de la custodia de presos y más personal policial para ser volcados a las calles de la provincia. Al menos así lo asegura el gráfico publicado por el ministro Pullaro en su Twitter.Contrariamente a lo que el ministro Pullaro afirma sucede en la provincia, en Rafaela no pasa lo mismo: no tenemos cárcel en el Nodo y todos los presos van a parar a una superpoblada Alcaidía en la Jefatura de Policía o a comisarías, totalmente custodiadas por personal policial y no específicamente por personal penitenciario.Parafraseando al ex fiscal regional de Rafaela, Carlos Arietti, quien había abordado en numerosas ocasiones el tema, “si los vecinos de Rafaela quieren más seguridad, deberá haber más presos, y esto significa la construcción de una cárcel en el Nodo”, había afirmado Arietti en varias oportunidades públicamente; es que si bien la construcción de la cárcel nodal está en la agenda del gobierno provincial al menos desde 2011, incluso con un presupuesto -en aquellos momentos- para consensuar su localización y comenzar su construcción; la opinión pública de Rafaela en encuestas realizadas en más de una oportunidad se mostró reticente a instalar una cárcel en la ciudad o en la zona periférica de Rafaela.Se recuerda incluso que la Provincia había puesto a disposición dos terrenos, uno de ellos en zona rural de Bella Italia, pero el proyecto nunca llegó a plasmarse. Ni siquiera se concretó en un plano de arquitectura o anteproyecto.Lo cierto es que según fuentes calificadas consultadas, la situación en el Nodo Rafaela, a contrapelo de lo que dice el ministro Pullaro sucede en el ámbito provincial, aquí cada vez hay más presos en la Alcaidía de la Unidad Regional V, y el servicio penitenciario con sus cárceles brilla por su ausencia.Según datos de los últimos días, en una Alcaidía que está diseñada para contener 49 presos, había alojados 68, lo cual habla a las claras de un desborde y también de hacinamiento. “A veces llega a 70 presos”, nos dijeron fuentes inobjetables.De estos 68 presos, muchos de ellos están cumpliendo condenas firmes del fuero penal provincial -léase Justicia provincial-, hallándose aquí el primer desfasaje ya que las condenas firmes sólo deberían cumplirse en cárceles provinciales como Coronda o Las Flores.Otro desfasaje es que la mayoría de los presos -más del 50 por ciento nos aseguraron- pertenecen al fuero federal estando la mayoría de ellos con prisión preventiva. Lo ideal sería que cumplan esta medida en cárceles federales, que lógicamente en esta ciudad no hay.El tercer desfasaje es que los presos de la Alcaidía de Rafaela están custodiados por policías provinciales que no fueron entrenados para cuidar presos, sino para estar realizando tareas de prevención y lucha contra el delito en las calles. Para cuidar presos existe el Servicio Penitenciario Provincial, y no la Policía, pero penitenciarios tampoco hay.“Para nosotros -nos decía una alta fuente policial- la cantidad de personal asignado a la Alcaidía representa un gran número. Son muchos recursos humanos afectados a cuidar presos, que es gente que nosotros necesitamos y que podrían estar en la calle haciendo prevención”.Lo cierto es que los años pasan, la cárcel no se construye, y los presos están hacinados, desbordando la Alcaidía -párrafo aparte, tema que mereció una presentación judicial en 2015, “hábeas corpus correctivo y colectivo” solicitado por la Defensoría Regional o Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, firmado por la Dra. Estrella Moreno Robinson, jefa del organismo aquí en esta ciudad-.El tema está parado. No hay debate, no hay discusión, y mientras tanto el problema se agranda sin que nadie tome al toro por las astas. El hacinamiento en la Alcaidía es tema de hoy y de ayer, no de 'más adelante'.Y es justo reconocer al tratar este tema, de un gran impulsor de una cárcel regional durante más de treinta años, ya fallecido; de quien fuera, muchísimos años, juez de Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial Quinta, el Dr. Omar Vecchioli, con quien en varias oportunidades este cronista dialogó con el ex juez sobre este tema que él supo adherir y fomentar en vida, siempre resaltando su urgencia y necesidad.