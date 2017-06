"Vamos con nuestra lista orgánica"

Al igual que tantos otros partidos políticos de la ciudad, el PDP se prepara para competir en las elecciones primarias del 13 de agosto. Tras cerrarse sin acuerdos las negociaciones otras fuerzas, será con una lista propia que encabezará Alejandro Zeballos, que a pesar de su juventud es un dirigente con muchos años de militancia ya que se sumó allá por la década del 90. Y será en el marco del Frente Progresista, Cívico y Social por lo que deberán disputar la interna contra la socialista Natalia Enrico, la concejal que va por la reelección.

En el segundo lugar de la lista del PDP estará Juan Garmendia, un joven locutor que también logró una fuerte identificación con el partido, y que ya ha integrado listas en otras elecciones. Mientras que en el tercer lugar de la nómina figura Carolina Cordero.

Sin lugar a dudas que este sector se vio sorprendido por la deserción de Marta Pascual, quien sin comunicar oficialmente a sus correligionarios aceptó ocupar el segundo lugar de la lista de Cambiemos, que tiene al actual concejal, Raúl Lalo Bonino a la cabeza.

Tanto Zeballos como Garmendia destacaron, en una visita a la Redacción de este Diario, que "ahora que ya están las definiciones nos vamos a enfocar en planificar la campaña". Y si bien no están interesados en polemizar con Pascual, no ocultaron cierta decepción por su "acuerdo individual por fuera del partido" con Bonino. "Nuestra lista siempre estuvo preparada para estas elecciones. Teníamos una figura (Pascual) que iba a encabezar, que ya no la tenemos más, pero seguimos adelante con nuestra lista orgánica. Vamos dentro del Frente porque es donde está ubicado el PDP desde hace tantos años. Tenemos diferencias lógicas, pero también coincidimos en varias otras cosas", dijeron los candidatos.

En relación a la salida de Pascual, Zeballos dijo que "a mi no me sorprendió tanto, pero sí me llamó la atención en que nos enteramos a través de los medios y no por ella más allá de que después ella misma nos lo confirmó mediante un mensaje. Pero si vamos al caso, nunca vino a decir al PDP que se iba". Así no disimuló demasiado su malestar con la falta de comunicación para con la ¿ex dirigente del PDP? que irá como segunda de Bonino en Cambiemos. En tanto, Garmendia dijo al respecto que "yo le tengo aprecio, me identifico con ella en varias cosas, no somos los dos de la política, y me voy a alegrar por ella si obtiene un lugar como concejal. Pero no obstante, creo más que nada en el poder de la palabra, eso no hay que cambiarlo nunca", destacó.



ASPIRACIONES

En cuanto a las elecciones que se avecinan y cómo ellos ven sus propias posibilidades, Garmendia dijo que "aspiramos a ganar, tenemos las mejores expectativas y por eso estamos acá. Vamos a tratar de ganar y vamos a fortalecer nuestra lista. Y si no es así, nosotros mismos fortaleceremos otras listas, porque creo que hay listas que están medio flojas", contó.

Por su parte, el propio Zeballos dijo que "hay cosas con las que nos identificamos con el gobierno nacional, hay otras con las que nos identificamos con el gobierno provincial. Por eso nosotros decimos que tenemos la apertura de decir que nuestro límite es es Justicialismo, el kirchnerismo precisamente. Pero para el resto hay que decir que hay cosas muy buenas del gobierno nacional, cosas malas y así es todo", expresó.



"ANTES ERA MAS FACIL"

"Yo me inicié trabajando con el 'Gringo' (Luis) Peretti allá por los años 90', y en ese momento existía el PDP, el PJ y la UCR, es más, ni siquiera había sub lemas en esos tiempos. Pero después empezó todo, que de alguna manera debilita a los partidos políticos", contó a modo de reflexión el titular de la lista que también está muy relacionado a Atlético de Rafaela, además de cumplir funciones en el Nodo Rafaela. "Creo que esto pasa muchas veces porque los partidos no logran contener a las personas. También hay partidos que te ofrecen algo más que otros. Quizá hoy el PDP fue perdiendo a lo largo de toda su historia y no le puede ofrecer a un chico que recién empieza una candidatura. Y existen otros partidos poderosos que le otorgan más oportunidades. Los partidos dejan de ser un medio, un canal, para cambiar la realidad, y más un lugar para encontrar un trabajo y posicionarse mejor", finalizó por su parte Garmendia.