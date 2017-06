Se espera una recuperación de la producción de leche

Las estimaciones de distintos organismos no coinciden sobre las estadísticas de producción del sector lácteo. En Santa Fe, según el Secretario Pedro Morini, el volumen está estancado desde febrero, aunque se espera una suba para junio.

FOTO J. BARRERA SECRETARIO. Según Morini en Santa Fe se producen 5000 millones de litros por día y, al menos hasta mayo, no hubo recuperación.

Mientras cientos de tambos que lograron seguir en la actividad láctea intentan reponerse tras una crisis prácticamente terminal, lentamente los sectores públicos y gremiales comienzan a trabajar en herramientas que logren darle algo de sustentabilidad a la lechería. En ese sentido se van midiendo las variables más importantes como los niveles de producción, el consumo interno y las posibilidades de exportación de los productos, teniendo en cuenta que las reglas entre los eslabones de la cadena siguen cumpliéndose en detrimento de los productores primarios.En los últimos días se han conocido algunas estimaciones respecto de los últimos números de la producción argentina, que según funcionarios nacionales ha repuntado. Por ejemplo el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, afirmó que el sector lechero está "empezando a salir de la crisis" a partir de haberse registrado un incremento del 5% en la producción en la actividad que registraron los tambos en abril pasado."Hubo un crecimiento del 5% (registrado en abril pasado) y esperamos que esto podamos mantenerlo en el tiempo: empezamos a salir de la crisis", expresó Negri en declaraciones difundidas por Canal Rural.Además el Secretario aprovechó para recordar que el objetivo del gobierno nacional apunta a mantener la decisión política de promover "la transparencia dentro de la cadena láctea, el acceso al financiamiento y la calidad de los productos y servicios, para mejorar la eficiencia entre todos y evitar que unos (dentro de la cadena de valor) se coman a otros".ESTANCAMIENTOEN SANTA FEConsultamos a Pedro Morini, Secretario de Lechería de Santa Fe, sobre los niveles de producción en nuestro territorio y el funcionario afirmó que “nosotros no podemos repuntar en la provincia. En enero teníamos mucho más producción, febrero, marzo y abril está estable, 5 millones de litros por día. En enero estábamos casi en 6, habíamos repuntado bien en diciembre, más de 6 millones, se mantuvo enero, después los últimos tres meses está estancada la producción. Estamos esperando los datos de mayo, estimo que algo hemos crecido, y sí se espera una recuperación para junio”.Además Morini recordó que “ha caído el consumo interno, es difícil colocar la producción y hoy estamos casi con un 18% de caída en el consumo de lácteos. Por lo cual vamos a cerrar el año yo estimo en 180 litros cuando el año pasado cerramos en 201. Esto también es preocupante porque es leche que no consumen los argentinos”.Si bien la mejoría en cuanto a los volúmenes producidos aún no se registra en Santa Fe, todos entienden que vamos hacia un escenario de mayor producción. Teniendo en cuenta que es muy probable que vuelva a “sobrar leche”, con la imposibilidad de la exportación y la caída del consumo interno, el precio al tambero se verá rápidamente recortado, lo que recrudecería la situación de los productores.