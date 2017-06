Con una gran fiesta, Trabajadores de la Carne celebrarán su Día

"En el nombre del Sindicato del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos les queremos desear a todos los compañeros un muy feliz día", expresó Roberto Ponzetti, secretario de Organización del gremio que tiene su sede en calle Arenales. "Si bien no tenemos precisiones porque se terminó de acordar hace pocas horas, podemos anunciar que se logró cerrar las paritarias. Nuestro secretario General, Domingo Viviani, estuvo participando de las negociaciones en Buenos Aires y traerá los detalles del nuevo acuerdo paritario", subrayó.Quizás las autoridades sindicales puedan brindar pormenores de este incremento salarial en la gran fiesta de los trabajadores de la carne que se desarrollará hoy en las instalaciones del gremio de los metalúrgicos (UOM) en Bella Italia. "A nosotros no nos alcanza nuestro salón en barrio Amancay, somos muchos y por eso al igual que en otros años convocamos a una cena y baile en el salón de nuestros hermanos de la UOM", señaló.Durante la fiesta se realizarán sorteos de distintos premios aunque sin duda la motocicleta que se pondrá en juego entre los asistentes sobresale en el menú. "Como siempre se sortean numerosos productos, la moto es lo más importante pero también hay otros atractivos, como televisores", indicó el secretario de Organización del gremio."Hay mejoras de salarios, de los premios y de los conceptos no remunerativos", agregó Ponzetti, quien sostuvo que en Rafaela y la región cuenta con alrededor de mil afiliados. "Contamos con los trabajadores de ambos frigoríficos que funcionan en Rafaela pero también el de Casilda, que es propiedad del que funciona en esta ciudad, y el de Villa Trinidad".Ponzetti expresó que "la fiesta de este sábado es el cierre a un amplio programa de actividades que se fue desarrollando para celebrar el Día del Trabajador de la Carne, por ejemplo el domingo pasado terminaron los torneos de bochas al campo, de truco y los juegos para veterano, y previamente habían finalizado el de fútbol y de bochas en cancha". En este sentido, el dirigente destacó "la gran participación de los afiliados en cada una de las propuestas, encontramos mucho entusiasmo en cada fábrica para sumarse a estas iniciativas que fomentan la camaradería entre los compañeros".EL MOMENTOLa situación de la industria frigorífica en general es "estable" aunque en lo que hace a los frigoríficos de Rafaela a esta altura del año se advierte una caída en el nivel de actividad. "Lo que pasa es que las dos empresas están especializadas en la producción de fiambres y chacinados, alimentos que tienen un pico de venta entre la primavera y el verano, pero que caen cuando hace frío, en otoño y en invierno. Pasa durante todos los años", explicó Ponzetti. "Los fiambres se venden más en verano para las picadas, es una ley", agregó.La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados tiene más de 50.000 afiliados y más de 50 seccionales, entre ellas la de Rafaela, y nuclea al personal de la carne roja y avícola.INFRAESTRUCTURAPor último, Ponzetti anticipó que el Sindicato "se encuentra en una etapa de planificación de una serie de mejoras en nuestro predio social de barrio Amancay". Al respecto, manifestó que "el objetivo es modernizar la estructura en general, construir un nuevo quincho o cerrar el que funciona actualmente, también buscamos parquizar para reponer las plantas que se perdieron en la última tormenta que afectó a toda la ciudad, en enero pasado, hay proyectos y evaluaremos de qué manera los vamos a llevar adelante", indicó Ponzetti, quien de alguna manera se hace cargo de las "relaciones públicas" del gremio en Rafaela ya que Viviani, por su participación en el Secretariado Nacional, permanece de lunes a jueves en Buenos Aires. En tanto, la sede gremial de calle Arenales 546 cuenta con un salón con capacidad para 150 personas, bar, asadores, cancha de bochas y otros servicios en el que se desempeña un "entusiasta grupo de colaboradores".