Muertes por tabaco

Todos los 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, como sucedió una vez más, unos días atrás. Con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud la referida conmemoración fue oportuna para refrescar algunas cifras sobre los enormes daños que provoca el tabaquismo, al extremo de ser una de las principales causas de muerte. Es que cada año, en el mundo se producen alrededor de 6 millones de fallecidos por causa de afecciones graves originadas en el consumo de tabaco, cantidad de la cual 40.000 son argentinos.

Aún cuando existe una cierta disminución en el hábito de fumar, el daño que provoca el tabaquismo originando varias formas de cáncer -especialmente en pulmones, boca y laringe- no sólo no baja sino que está un aumento, estimándose que la cantidad de muertes será de 8 millones en 2030.

La lucha contra el tabaco y las limitaciones que se van imponiendo en casi todo el mundo, reduciendo cada vez más los espacios para los fumadores, excluidos de los sitios cerrados casi por completo, tropiezan sin embargo con los despliegues promocionales que hacen las tabacaleras a pesar de las restricciones, llevando adelante también fuertes lobbys en ámbitos legislativos, judiciales y gubernamentales, en los cuales a pesar de las rígidas campañas, suelen encontrar resquicios para favorecer la producción de tabaco y sostener su consumo. Cada año las tabacaleras invierten unos 13.000 millones de euros, buscando contrarrestar las campañas que inducen a no consumir tabaco por el gran peligro de contraer enfermedades cuyos daños son irreversibles.

El tabaco tiene un enorme poder de destrucción masiva, al punto que sólo aquí en la Argentina es causante de unas 111 muertes diarias, constituyendo además la principal causa prevenible de muerte en el mundo, siendo factor de esa causa en uno de cada 10 adultos, quedando muy claro y contundente con este dato: el tabaquismo provoca más muertes en conjunto que el sida, alcoholismo, drogas ilegales y los accidentes de tránsito.

Para tener una idea todavía más precisa del problema, además del dato ya reiterado sobre los 6 millones de fallecimientos que provocan las enfermedades causadas por el consumo de tabaco, podemos decir que el 40% de la población del planeta incluida en la franja etaria de 15 a 65 años es fumadora, y que en nuestro país la cantidad ronda en el 27%, unos 9 millones de fumadores, de los cuales 3 millones consumen más de 25 cigarrillos por día.

El tabaquismo es un factor de riesgo presente en 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo, en tanto que entre las enfermedades relacionadas con los fumadores activos y pasivos se encuentran numerosos tipos de cáncer, en pulmones, esófago, vejiga, riñón, estómago y páncreas, además de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), afecciones coronarias, accidente cerebro vascular y enfermedad vascular periférica.

En la Argentina se trata de un hábito que prende desde la adolescencia, ya que según las estadísticas existentes el 44,5% de los chicos entre 12 y 13 años probó fumar por primera vez, mientras que el 21,6% lo hizo a los 11 años o menos. Pero también, y muy importante en considerar, es el enorme daño que suelen experimentar los denominados fumadores pasivos, es decir, aquellos que aún sin fumar directamente aspiran el humo exhalado por los fumadores al compartir ambientes cerrados.

Otro de los datos difundidos establece que el 15% de todo el gasto en salud que se hace en nuestro país está originado por las enfermedades provocadas por el tabaquismo.

Se trata sin dudas de una lucha que no permite claudicaciones, bien encaminada pero que aún requiere de muchísimo esfuerzo y empeño puesto en las acciones de prevención, como así también en dispuesto en materia de controles y limitaciones para este flagelo. Sólo en la última década se ha avanzado mucho más que en todo el tiempo anterior, aunque resta una enormidad por hacer, para seguir avanzando con la necesaria energía que requiere la reducción de los espacios liberados para fumadores.