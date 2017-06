Interesados en SanCor

Aprovechamos la charla con el Secretario de Lechería de la Provincia, Pedro Morini, para realizar algunas consultas puntuales. Uno de ellos fue SanCor y el futuro, teniendo en cuenta que se le dificulta generar confianza en los productores. “A mí no me preocupa el tema del abastecimiento, esta semana la consignataria ya va a empezar a hacer operaciones, eso va a ser una herramienta indispensable para la lechería. Vengo de Buenos Aires, donde estuvimos con un fondo inversor de origen canadiense-americano. Hay 4 o 5 interesados, algunos en prestar dinero, otros en hacer una alianza comercial. Creo que va a ser más rápido de lo pensado la alianza de SanCor. Pero todo lleva su tiempo”. expresó Morini.También indagamos sobre la planta de Centeno y el funcionario afirmó que “hasta tanto no se libere la planta nosotros no podemos tomar ninguna decisión. No pudimos hablar estos días con la gente de SanCor para indagar cómo estaban las tratativas con la gente de La Tarantella, que era una de las empresas posibles. Pero hay otras alternativas si esto no se diera”.Insistimos en la consulta sobre los créditos a los tamberos, más allá de la demora de la Nación en el cumplimiento de su promesa de adelantar $ 250 millones a Santa Fe para tal fin. Pedro puntualizó: “nosotros seguimos monetizando. Esta semana salen 100 nuevos créditos. Debo decir que el Ministro de Economía (Gonzalo Saglione) me está acompañando porque en un momento que no es fácil, si bien la Provincia ha cerrado el mes pasado con superávit, pero de cualquier manera son $ 250 millones que vamos a poner antes de recibirlos. Estamos arriba de los $ 190 millones, ya con más de 600 créditos otorgados, otros 400 que están en lista de espera en Economía, que van a ir saliendo, en 3 o 4 semanas se van a completar.”Además informó que todavía “quedan entre 350 y 400 carpetas, a algunas les falta documentación, especialmente algunas todavía no habían pedido el certificado de emergencia. Otras son sociedades que falta algún papel para presentar. Pero la gran mayoría, de esta zona fundamentalmente, ha cobrado. Todo lo que es la ruta 70, la zona más complicada, ya monetizamos. El promedio está dando casi $ 300.000 por productor, quizás ahora cuando ingresen los créditos a Las Colonias sean un poco más bajos porque ahí los tambos son un poco más chicos.”