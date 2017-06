Catalina Schiavi en el seleccionado

Catalina Schiavi, jugadora del CRAR, quedó en la lista de 20 jugadoras que integrarán la Selección Sub-14 de la Asociación Santafesina de Hockey.El seleccionado ASH, a cargo de Tomás Cattáneo y la asistencia de Iván Díaz y Mauricio Mathey en la preparación física, se prepara para el Campeonato Regional de Selecciones que tendrá lugar en la capital santafesina entre el 29 de junio y 2 de julio próximo. Vale recordar que en la pre-selección y los trabajos desarrollados durante el pasado mes de abril junto a Schiavi estuvo Milagros Alí.POR LA FOHEl domingo 11 de junio se jugarán los partidos por la sexta fecha de la Zona B del torneo de damas de la Federación del Oeste. El programa de partidos es el siguiente: Dep. Bella Italia vs. Fénix de Lehmann; Moreno de Lehmann vs. Sportivo Norte de Rafaela; Libertad de San Francisco vs Atlético Pilar (en Antártida Argentina de San Francisco) y Juventud de Humboldt vs. Juventud de Nuevo Torino (cancha Sarmiento).En los tres primeros encuentros los horarios serán 9:30 primera y 12 intermedia. En Humboldt jugarán a las 16 y 18:30 hs. respectivamente.