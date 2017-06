Mariano Elizondo, presidente de la Superliga

Mariano Elizondo fue electo ayer como nuevo presidente de la Superliga, en un acto que se realizó en el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la calle Viamonte. En el acto eleccionario estuvieron presentes representantes de 22 de los 30 clubes de Primera División, y Elizondo señaló tras la elección que "los resultados no los vamos a ver la semana que viene, los vamos a ver con el tiempo". El CEO de la Superliga estará acompañado por Jorge Brito (River Plate) como vicepresidente primero, Matías Lammens (San Lorenzo) como vicepresidente segundo. La lista que lidera Elizondo se completa con Carlos Montaña (Independiente) como secretario, Matías Ahumada (Boca) como tesorero, y Mario Leito (Atlético Tucumán), José Lemme (Defensa y Justicia) y Christian Devia (Racing) como vocales.Entre los ausentes en el acto eleccionario sorprendió que no haya estado el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, y ya era sabido que no estaría el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien está con la Selección argentina en Australia. En tanto, el secretario será Carlos Montaña (Independiente), mientras que Matías Ahumada (Boca) como tesorero, y Mario Leito (Atlético Tucumán), José Lemme (Defensa y Justicia) y Christian Devia (Racing) como vocales. Además habrá otros dos vocales suplentes, Juan José Concina (Newell’s) y Ezequiel Melaranha (Tigre).El primer torneo de la Superliga se jugará entre agosto de 2017 y mayo de 2018, y se jugará a una sola rueda, todos contra todos, a 28 fechas (con la de clásicos). La Superliga estará dentro de la órbita de AFA por precisas instrucciones de FIFA, pero de todas maneras nivelará los poderes del fútbol argentino porque los dirigentes que no integren uno de estos organismos serán parte del otro. La elección, con lista única, se realizó durante la Asamblea General Ordinaria en la AFA. El Comité Ejecutivo de la Superliga lo constituirán los 28 miembros de los equipos participantes, ya que esta temporada habrá cuatro descensos y dos ascensos.