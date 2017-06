Noticias al Cierre

TRABAJADORES TEXTILES LOGRARONUN 21% DE AUMENTO SALARIALBUENOS AIRES, 10 (NA). - Los trabajadores textiles lograron un aumento salarial del 21%, más 6 mil pesos no remunerativos, tras las negociaciones paritarias que mantuvieron con empresarios del sector. Según informó la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT), al incremento se suman "otros ítems de interés para el trabajador como mejoras en la obra social, antigüedad y las prestaciones de servicio". El secretario general de la AOT, Hugo Benítez, señaló en un comunicado que "entendemos que la situación del sector sigue siendo compleja y que este acuerdo paritario no cubre todas las demandas de los trabajadores textiles". "Por eso, vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los compañeros y que no se sigan perdiendo las conquistas laborales", enfatizó.LA INFLACION RETOMA EL PROCESO DEDESACELERACION, SEGUN INFORMEBUENOS AIRES, 10 (NA). - El cumplimiento de la meta de inflación del Banco Central (BCRA) sigue pareciendo de "difícil cumplimiento" aunque la baja al 1,3% en mayo "confirma que se retoma un proceso de desaceleración en el alza de precios", según un informe de la consultora Management & Fit. El informe señala que el registro de inflación de mayo "sorprendió positivamente a los analistas, aunque el alza en los precios acumula un 10,5% en lo que va del año, por lo que el cumplimiento de la meta (12-17% anual) sigue pareciendo difícil".PARA EL GOBIERNO PORTEÑO, LAINFLACION DE MAYO FUE DEL 1,8%BUENOS AIRES, 10 (NA). - La inflación en la Ciudad de Buenos Aires llegó en mayo a 1,8%, cifra que superó en medio punto a la medición del INDEC, y que en forma anualizada se ubicó en el 25,4% de acuerdo con las estadísticas del Gobierno porteño. Entre enero y mayo, el Indice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires acumuló una suba del 11,3% y la trayectoria interanual marcó una desaceleración de 4 puntos porcentuales respecto del mes previo.COLOCARAN 1.500 MILLONES DEDOLARES EN LETRAS DEL TESOROBUENOS AIRES, 10 (NA). - El gobierno licitará la próxima semana Letras del Tesoro (LETES) por 1.500 millones de dólares y un nuevo Bono del Tesoro en Pesos, atado a la del Banco Central y cuyo monto se decidirá de acuerdo con las ofertas que se reciban en la colocación.RODRIGUEZ SAA CRITICO A MACRIPOR NEGARLE UNA AUDIENCIABUENOS AIRES, 10 (NA). - El senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá cuestionó ayer que el presidente Mauricio Macri haya rechazado un pedido de audiencia para pedirle la reglamentación del decreto de promoción industrial y lo vinculó con el apoyo de Cambiemos a su rival Claudio Poggi.