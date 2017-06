Contundente presentación de la Exposición Rural 2017

En menos de dos meses la Sociedad Rural de Rafaela será escenario de uno de los eventos más esperados para la ciudad y la región. A partir del jueves 3 de agosto y hasta el domingo 6 seremos protagonistas de la 110ª edición de la Expo Rural “Rafaela y la Región”, que busca representar el potencial agropecuario de nuestra zona y se enmarca como un espacio ideal para distintas actividades.Anoche, con una muy cuidada ceremonia, la emblemática entidad rafaelina presentó en sociedad una nueva Exposición Rural, que fue encabezada por sus principales dirigentes. El presidente Pedro Rostagno y la secretaria Norma Bessone, entre otros, fueron anfitriones de políticos, empresarios y público en general en un acto que tuvo lugar en el Salón de Industrias del predio de Av. Brasil. El secretario Pedro Morini representó a la Provincia mientras que el intendente Luis Castellano se hizo presente en nombre del Municipio.Como todos los años, la muestra 2017 integra en sus espacios y recorridos a los sectores agropecuario, agroalimentario, agroindustrial, comercial, de servicios, además de darle cabida a emprendedores y artesanos regionales además de los institucionales.Esta edición contará con el acompañamiento de más de 20 sponsors de primer nivel, expositores de todos los rubros y regiones del país, presencia de entidades públicas, privadas y distintas instituciones que se suman a la propuesta de la Rural. También el evento contará con el apoyo gubernamental a través stands institucionales, tanto el Municipio, con un lugar preferencial dentro del Salón de Industrias, la Provincia, con un espacio exclusivo donde le da la posibilidad a varias Pymes de participar de la muestra, y la Nación, a partir de la presencia del Ministerio de Agroindustria.El acto de ayer fue amenizado por el grupo del Gimnasio Crear, que desplegaron sus destrezas con tintes actorales y musicales. Una verdadera muestra de elasticidad y creatividad, dándole calor a una noche desapacible desde lo climático.“AQUI ESTAMOS”Pedro Rostagno, presidente de la Rural rafaelina, fue uno de los que hizo uso de la palabra en la presentación de anoche. El titular recordó que “estamos promediando un año que inició con una problemática grave, afectando intensamente a nuestra región aún no recuperada del desastre hídrico del 2016, que demandó y aún demanda gran parte de nuestro esfuerzo y nos lleva a cumplir con una intensa agenda de actividades gremiales. Sin embargo aquí estamos, con el sueño y el orgullo intactos".Además Rostagno puntualizó que pretenden en la muestra “sumar estímulo a la producción y crecimiento del país. Mostrar al mundo el trabajo del hombre de campo y a él que es nuestro norte el inmenso horizonte de las posibilidades. Queremos poner en valor nuestras tradiciones en tanto no dejamos de actualizarnos para ser capaces de abrir la mirada e innovar. Tenemos como meta acercar, formar, comprometer a la generación de jóvenes con el sector”.Por su parte el intendente Castellano tuvo palabras cálidas con la entidad y con el evento. El mandatario afirmó que “siempre es un placer poder acompañarlos en un nuevo desafío. Rafaela este año va a cumplir 136 años y esta es la exposición número 110. Lo cual quiere decir claramente que de la mano fueron creciendo, desarrollándose, la ciudad y esta institución. Pedro (Rostagno) recién me hablaba sobre algunas innovaciones que están pensando para incluir, en este caso, tamberos en el concurso. Así uno ve que de a poquito y con el transcurrir del tiempo esto se fue transformando no solamente en una muestra del sector agropecuario sino también en una muestra de la producción y el desarrollo productivo de la ciudad y la región”.LOS ESPACIOSLa Expo 2017 tendrá los eventos ya tradicionales como las Olimpíadas Agrotécnicas, que en este caso tendrá seguramente la participación de colegios de distintos puntos de la provincia, el concurso de dibujo, la granja didáctica, los animales de granja, la casa de té y otras actividades perfectamente direccionadas para el variado público que se acerca cada año.Respecto a las olimpíadas, este año se suma al desafío la empresa CLAAS, que otorga al equipo ganador un viaje formativo a Oncativo a su centro de capacitación denominado la “Academia Claas”. Allí conocerán el programa de transmisión de conocimientos dirigido a técnicos de servicios y también a los operadores de máquinas.Como anunciamos anteriormente, la charla abierta estará a cargo del abogado y periodista Hugo Alconada Mon, uno de los cronistas más influyentes de los últimos años y especialista en temas de investigación. Figura central del diario La Nación que brindará un análisis de la realidad política y económica de nuestro país.La tradicional jura en pista será uno de los atractivos principales del sábado a la que se agregará la 1ª Competencia de Vacas a Campo. Con el apoyo de la Asociación de Criadores Holando Argentino (ACHA) podrán participar todos los establecimientos que tengan ejemplares dignos de ser evaluados.Para estos eventos el jurado internacional argentino designado será Javier Cassineri, reconocido por su labor y además actual Presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba. Cassineri recorrerá los establecimientos inscriptos (a la fecha hay más de 10), que realizan el Control Lechero (obligatorio) junto a un camarógrafo que tomará las imágenes de los ejemplares que se someten a evaluación.Además el viernes 4 tendrá lugar la subasta de genética de jerarquía, terneras y vaquillonas Holando Argentino vacías y aptas para reproducción, preñadas adelantadas desde 7 meses y paridas hasta 30 días, con Registro de Crías y Puro de Pedigree.