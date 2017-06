Pedido por los cortes de gas y allanan camino a gendarmes

Los concejales tuvieron ayer una rápida pero no por ello menos importante sesión ordinaria. Entre los temas se destacaron la aprobación de la contratación directa de un alquiler, lo que acelerará la posibilidad de que regresen los gendarmes a la ciudad, al tiempo que reclamaron por los cortes de gas que realizó la empresa, particularmente, por la metodología utilizada, que no notificaba fehacientemente a los usuarios del cese del servicio.Con respecto al primero de los temas, se declaró la "urgencia", al solo efecto de poder (re)contratar rápidamente el edificio de Montes de Oca al 1557, en donde ya habían estado los Gendarmes en su momento, antes de su salida intempestiva de la ciudad.Jorge Muriel recordó que la semana pasada los había convocado para ponerlos al tanto de las gestiones que había realizado ante la Nación. También anticipó que "en los próximos días" se firmaría el convenio con Gendarmería Nacional para la llegada de unos 30 uniformados que, según el edil peronista "son de vital importancia". Raúl "Lalo" Bonino pidió que el contrato y las facturas se adjunten al expediente.Con respecto a la situación con Litoral Gas, se le pidió a la empresa que le comunique a la población el mecanismo de control de pérdidas que se está utilizando en las inspecciones y las fechas en que se llevarán a cabo, detallando las zonas estipuladas. Lisandro Mársico, autor del proyecto, rechazó el método utilizado, dado que el corte del servicio se daba sin poner al tanto al usuario de la situación. Al mismo tiempo, agregaron un artículo, en donde piden la reconexión del servicio y que le brinden un plazo a los usuarios para hacer los arreglos necesarios y así, poner fin a las pérdidas.Por su parte, Silvio Bonafede comentó que mantuvo un diálogo con el nuevo gerente de la empresa, en el cual, le manifestó su inquietud por esta situación. Todos los concejales coincidieron en lo mismo: si hay una pérdida, hay que cortar el gas. Pero, mientras que Bonafede y Mársico cuestionaron el momento en que se hacía (en pleno invierno, con bajas temperaturas), desde el PRO manifestaron que se hace en esta época del año, dado que así se notan más las pérdidas. Más allá de esto, Menossi, por ejemplo, señaló que, al no haber sido notificados con anterioridad, los usuarios afectados podrían realizar una demanda colectiva contra la empresa.OTROS TEMASTambién le pidieron al Ministerio de Salud que el Hospital "Dr. Jaime Ferré" cuente con un presupuesto, lo que permitiría mejorar la forma de administración de sus recursos (hoy no se cumple la Ley de SAMCos), reclamaron que no se suspendan más las clases porque se desarrollan partidos de fútbol y que las personas con discapacidad puedan acceder a los pasajes interurbanos gratuitos (hoy cuentan con muchas dificultades y excusas por parte de las empresas para no otorgarlos).Finalmente, se le pidió al Banco Hipotecario que arregle los departamentos de las 132 unidades habitacionales del ProCreAr. Bonino marcó que hay algunos resultados ante las quejas: se acercaron auditores del banco y constataron las falencias en la comunicación por los reclamos. E indicó que ahora harán un relevamiento de las falencias. Jorge Muriel le dijo que la Municipalidad tenía hecho el relevamiento y que se lo podían pasar. El macrista marcó que el Banco no tenía esa información y que un auditor había lamentado "la falta de compromiso del municipio" y que en otras localidades hubo mayor predisposición. Bonino se lamentó que no se lo hayan dado al banco. "Debe haber un error de comunicación entre ellos", dijo. Para Muriel, hubo compromiso, pero el Municipio solo había entregado el terreno. Hugo Menossi, concluyó: "ahora no nos hacemos cargo de nada. El acto del Belgrano, no parecía que era solo la entrega del terreno: escribana, intendente, diputado nacional, eran todos de acá. Acá nadie se hace cargo de nada".